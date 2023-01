Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες: Νεκρός ο δράστης- Φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα σε λευκό βαν

Νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που θεωρείτο ύποπτος ότι σκότωσε 10 ανθρώπους στο Μόντερεϊ Παρκ, στα προάστια του Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αρχές εντόπισαν νωρίτερα και περικύκλωσαν ένα λευκό βαν, όπου φέρεται να ήταν μέσα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που έδειχναν απευθείας εικόνες από ελικόπτερο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα νεκρό με δύο τραύματα στο σώμα του. Εικάζουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

O σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, δεν επιβεβαίωσε αμέσως εάν το άτομο στο βαν ήταν ο ύποπτος που φέρεται να σκότωσε 10 άτομα.

«Μπορεί να είναι ο ύποπτος μας; Ενδεχομένως», είπε. «Αλλά σε αυτό το σημείο, εάν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, δεν εξετάζουμε μόνο αυτήν την κατάσταση ή το σενάριο, αλλά φροντίζουμε να εξετάζουμε κάθε πιθανότητα» σημείωσε.

I’m on scene in Torrance where there’s a standoff ongoing - gentle confirmation from the Torrance PD a that this is intact the Monterey Park shooting suspect pic.twitter.com/XHGM9fgXhB