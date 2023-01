Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί με εννέα νεκρούς σε εκδήλωση για το κινεζικό Νέο Έτος - «Πιθανώς ακροδεξιός ο δράστης»

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ (τοπική ώρα) στην πόλη Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια, ανακοινώθηκε από το γραφείο του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.

«Οι ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες έχουν σπεύσει να βοηθήσουν την Αστυνομική Διεύθυνση του Μόντερεϊ Παρκ σε μια έρευνα για θανάτους από πυροβολισμούς. Υπάρχουν εννέα νεκροί», αναφέρεται σε σύντομη δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Σερίφη.

#BREAKING: At least 9 people are dead after mass shooting in Monterey Park, California pic.twitter.com/JKBtzIsZap — Insider News (@InsiderNewsKe) January 22, 2023

Το περιστατικό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώθηκε χθες βράδυ μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν εορταστικές εκδηλώσεις για το κινεζικό Νέο Έτος στο Μόντερεϊ Παρκ, στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για το περιστατικό, ούτε ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

🚨#UPDATE: According to Police scanners reports of 10 people have been fatally shot, and 9 others have been injured in the Mass shooting that took place at a Monterey Park at a Chinese festival for lunar event. The suspect is still on the loose according to PD on scene pic.twitter.com/Xrdl9Uktr9 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 22, 2023

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή νωρίτερα χθες για να παραστούν στην έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

BREAKING: I am in Monterey Park where there are reports of at least ten people shot at a Lunar New Year event. Very little info and I’m still headed to the primary scene. Monterey Park PD & Alhambra PD are on scene. More soon. pic.twitter.com/ewFho0Joju — Emily Holshouser (@emilyytayylor) January 22, 2023

Τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει συλληφθεί ο δράστης.

Ο ιδιοκτήτης γειτονικού εστιατορίου είπε στους Los Angeles Times πως άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο στο εστιατόριό του είπαν ότι στην περιοχή βρίσκεται ένας άνδρας που φέρει πολυβόλο.

Ο Σέουνγκ Γουόν Τσόι είπε στην εφημερίδα πως πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ' ένα κλαμπ χορού.

Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από το συμβάν ονοματίζουν ακροδεξιό δράστη.

Police radio chatter has named "Sam Hyde" as a suspect in the Monterey Park Mass Shooting. He's a vocal member of the Alt-Right group "White Rights." pic.twitter.com/xHiC72TEnP — Afro Congolese (@Lokhr2) January 22, 2023

Το Μόντερεϊ Παρκ είναι μια πόλη στην κομητεία του Λος Άντζελες σε απόσταση περίπου 11 χιλιομέτρων από το κέντρο του Λος Άντζελες.