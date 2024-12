Μάικλ Μόσλι: Το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του Βρετανού παρουσιαστή στη Σύμη

Η έρευνα για τον θάνατο του 67χρονου παρουσιαστή και επιστημονικού δημοσιογράφου Dr. Michael Mosley δεν κατάφερε να καθορίσει την αιτία του θανάτου του, με τον ιατροδικαστή να καταγράφει ένα "ανοιχτό συμπέρασμα".

Ο Dr. Mosley εξαφανίστηκε τον Ιούνιο ενώ βρισκόταν σε πεζοπορία στο ελληνικό νησί της Σύμης. Μετά από τετραήμερη έρευνα από τις αρχές, το σώμα του εντοπίστηκε κοντά σε μια βραχώδη περιοχή.

Ο ανώτερος ιατροδικαστής του Buckinghamshire, Crispin Butler, ανέφερε ότι η αιτία του θανάτου παραμένει "απροσδιόριστη" και "ακαθόριστη". Σύμφωνα με την εκτίμηση, ο θάνατος θα μπορούσε να οφείλεται είτε σε θερμοπληξία (τυχαίο περιστατικό) είτε σε μη ανιχνεύσιμη παθολογική αιτία. Αποκλείστηκαν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, αυτοκτονίας ή ατυχήματος που σχετίζεται με τραυματισμό.

Ο Dr. Mosley, γνωστός για εκπομπές σχετικά με τη διατροφή, την άσκηση και την υγεία, βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένεια και φίλους στη Σύμη. Το πρωί της 5ης Ιουνίου αποφάσισε να περπατήσει από την παραλία Πέδι προς το κατάλυμά του.

Με βάση τις ευρήματα, ο Dr. Mosley έφερε σακίδιο με ένα λίτρο νερό, ένα μπισκότο, καπέλο και ομπρέλα, ενώ φαινόταν "γεμάτος ενέργεια και χαρούμενος".

Η σορός του εντοπίστηκε σε μια βραχώδη περιοχή, περίπου 30 λεπτά περπάτημα από την παραλία Πέδι. Η θερμοκρασία εκείνες τις ημέρες ήταν εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι η αιτία του θανάτου ενδέχεται να είναι θερμοπληξία.

Η αρχική νεκροψία, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, κατέληξε ότι ο θάνατος οφείλεται σε φυσικά αίτια, χωρίς εμφανή τραυματισμούς.

Η σύζυγός του, Dr. Claire Mosley, δήλωσε ότι συγκινήθηκε από την αγάπη του κοινού προς τον σύζυγό της. Ο Dr. Mosley ήταν γνωστός για τις εκπομπές του όπως "Trust Me I'm a Doctor" και "The Truth About Exercise", καθώς και για τη διάδοση των διατροφών 5:2 και Fast 800.

Με πληροφορίες από BBC