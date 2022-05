Lupe Fiasco: Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ θα διδάξει επιστήμη της ραπ στο MIT

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του όγδοου άλμπουμ του «Drill Music in Zion» ο ράπερ Lupe Fiasco αποκάλυψε ότι αναλαμβάνει ρόλο καθηγητή στο MIT - Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης με αντικείμενο την επιστήμη της ραπ μουσικής.

Σε tweet, ο ράπερ από το Σικάγο ανέφερε: «Θα συνθέσω κάτι πιο εκλεπτυσμένο αργότερα που θα αποτυπώνει πραγματικά τη σημασία και τη βαρύτητα, αλλά προς το παρόν θα το πω απλά και ευθέως: Θα διδάξω ραπ στο MIT».

I been holding this for a while. I’ll put together something more sophisticated later that really captures the nuance and gravity but for now I’ll just say it straight and raw:



I’m going to teach Rap at @MIT



