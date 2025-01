Λος Άντζελες: 24 νεκροί από τις πυρκαγιές - Συναγερμός για τη νέα ενίσχυση των ανέμων

Σε συναγερμό οι αρχές στο Λος Άντζελες, καθώς προετοιμάζονται για την επιστροφή των θυελλωδών ανέμων, που απειλούν να εξαπλώσουν ακόμη περισσότερο τις πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους σπαρακτικές σκηνές απόλυτης καταστροφής.

Πολιορκημένη από τις φλόγες από την περασμένη Τρίτη, η πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στις ΗΠΑ συνεχίζει να μετράει τους νεκρούς της. Ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες, τα θύματα έφθασαν τα 24, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Σε περιοχές όπου πλέον έσβησαν οι πυρκαγιές, δεν απομένουν παρά στάχτες και συντρίμμια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Στη συνοικία Αλταντίνα, η Τζανέλ Γκρας είπε πως φοβόταν ότι θα πέθαινε καθώς απομάκρυνε άλογα από στάβλους εν μέσω της πυρκαγιάς.

«Υπήρχε πολύς καπνός, είχε πέσει το σκοτάδι — δεν έβλεπα τίποτα. Και το άλογο κι εγώ σκοντάφταμε πάνω σε πράγματα, σε κλαδιά...», είπε σε ιππικό κέντρο του Λος Άντζελες όπου βρήκαν καταφύγιο προσωρινά πολλά ζώα που διασώθηκαν. «Πίστεψα πως θα ήμουν ανάμεσα στα θύματα» της πυρκαγιάς, είπε, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, και σταυροκοπήθηκε.

Έπειτα από σύντομη νηνεμία, οι θερμοί, ξηροί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν ξανά ως τουλάχιστον την Τετάρτη, περιπλέκοντας τη δουλειά των πυροσβεστών.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως αναμένονται ριπαίοι άνεμοι ως και 110 χιλιομέτρων την ώρα: θα επικρατεί «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» από αύριο Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Ρόουζ Σούνφελντ, καθώς η ισχυροποίησή της θα αρχίσει να ενισχύει και πάλι τις φλόγες.

Το πυροσβεστικό σώμα προειδοποίησε ότι οι άνεμοι σημαίνουν πως οι κάτοικοι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πριν από την Πέμπτη το νωρίτερο, καλώντας να κάνουν υπομονή οι πολίτες που περίμεναν σε ουρές για ώρες με την ελπίδα πως θα τους επέτρεπαν να πάνε να πάρουν τα φάρμακά τους, κάποια ρούχα, ή απλώς να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους είναι ακόμα όρθια ή όχι. «Πολλές περιοχές μοιάζουν σαν να βομβαρδίστηκαν», υπογράμμισε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα.

Παρά τις προσπάθειες χιλιάδων πυροσβεστών, η «Palisade Fire» εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου βορειοδυτικά της μεγαλούπολης και πλέον απειλούν την πυκνοκατοικημένη κοιλάδα Σαν Φερνάντο.

Here is look at the fire weather risk at a glance from today 1/11 through Tuesday 1/14. Very dangerous fire weather continues across portions of southern California where ongoing fires continue. Offshore flow is expected to peak again on Tuesday with high end Critical conditions. pic.twitter.com/OWTOHHOBmz