Λωρίδα της Γάζας: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε, το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Τετάρτης, την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης στον θύλακα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανάρτηση του Γουίτκοφ, το σχέδιο περνά από την κατάπαυση του πυρός στη φάση της αποστρατιωτικοποίησης, της τεχνοκρατικής διακυβέρνησης και της ανοικοδόμησης.

Κεντρικό στοιχείο της δεύτερης φάσης είναι η σύσταση μιας μεταβατικής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης, της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), καθώς και η έναρξη της πλήρους αποστρατιωτικοποίησης του θύλακα, με έμφαση στον αφοπλισμό κάθε μη εξουσιοδοτημένου ένοπλου προσωπικού. Οι ΗΠΑ καλούν τη Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου, προειδοποιώντας για «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Ο Γουίτκοφ υπογράμμισε ότι η πρώτη φάση της εκεχειρίας είχε απτά αποτελέσματα, με ιστορική ανθρωπιστική βοήθεια, διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και επιστροφή όλων των ζωντανών ομήρων, ευχαριστώντας παράλληλα την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ για τον ρόλο τους στη διαμεσολάβηση.

