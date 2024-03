Λωρίδα της Γάζας: 9.000 ασθενείς πρέπει να διακομισθούν άμεσα στο νοσοκομείο

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποιεί ότι περίπου 9.000 ασθενείς που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να μεταφερθούν επειγόντως στο εξωτερικό για θεραπεία.

Το κώδωνα του κινδύνου κρούει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για περίπου 9.000 ασθενείς που βρίσκονται στην Λωρίδα της Γάζας και πρέπει να μεταφερθούν άμεσα καθώς στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν απομείνει μόνο 10 νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν στο ελάχιστο.

«Με μόνο 10 νοσοκομεία που λειτουργούν στο ελάχιστο σε όλη τη Γάζα, χιλιάδες ασθενείς συνεχίζουν να στερούνται υγειονομικής περίθαλψης», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Σημειώνεται ότι πριν από τον πόλεμο, η Γάζα είχε 36 νοσοκομεία, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ.

«Περίπου 9.000 ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν επειγόντως στο εξωτερικό για ζωτικής σημασίας υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας του καρκίνου, των τραυμάτων που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς, της αιμοκάθαρσης και άλλων χρόνιων ασθενειών», έγραψε στο Χ.

Αυτός ο αριθμός είναι κατά 1.000 μεγαλύτερος σε σχέση με την τελευταία απογραφή του ΠΟΥ στις αρχές Μαρτίου.

Ο Τέντρος είπε ότι μέχρι στιγμής «περισσότεροι από 3.400 ασθενείς έχουν παραπεμφθεί στο εξωτερικό μέσω της Ράφα, συμπεριλαμβανομένων 2.198 τραυματιών και 1.215 χρόνια πασχόντων». «Αλλά πολλοί άλλοι πρέπει να απομακρυνθούν. Προτρέπουμε το Ισραήλ να επιταχύνει τις εγκρίσεις για απομακρύνσεις, ώστε να μπορούν να νοσηλευτούν ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε στιγμή μετράει», είπε ο ίδιος.

Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου, 50 με 100 ασθενείς την ημέρα παραπέμπονταν από τη Γάζα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Οι μισοί από αυτούς νοσηλεύονταν για καρκίνο.

