Λονδίνο: Πανικός σε πτήση με προορισμό τη Γλασκώβη - Επιβάτης άρχισε να φωνάζει ότι έχει βόμβα

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε την Κυριακή, σε πτήση της EasyJet από το Λονδίνο με προορισμό τη Γλασκώβη.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης, ένας 41χρονος σηκώθηκε όρθιος στην καμπίνα του αεροσκάφους και άρχισε να φωνάζει πως έχει βόμβα. «Σταματήστε το αεροπλάνο» και «Βρείτε τη βόμβα στο αεροπλάνο», φέρεται να ήταν κάποιες από τις φράσεις που είπε αρχικά.

Στη συνέχεια όπως ακούγεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από το συμβάν, άρχισε να φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική», «Θάνατος στον Τραμπ» και «Αλλάχου Άκμπαρ».

Αμέσως μετά ένας εκ των επιβατών τον έριξε στο πάτωμα και αρκετοί έσπευσαν να βοηθήσουν, προκειμένου να παραμείνει ο άνδρας ακινητοποιημένος. Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποιοι τον ρωτούσαν αν όντως βόμβα στο αεροσκάφος.

Την ίδια ώρα, το πλήρωμα ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος θα προσγειωνόταν πολύ σύντομα και μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο, οι αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μετά το περιστατικό εκπρόσωπος της EasyJet, επιβεβαίωσε το συμβάν, σημειώνοντας ότι το πλήρωμα «είναι εκπαιδευμένο να αξιολογεί όλες τις καταστάσεις και να ενεργεί γρήγορα και κατάλληλα ανά πάσα στιγμή για να εγγυηθεί ότι η ασφάλεια της πτήσης και άλλων επιβατών δεν τίθεται σε κίνδυνο».

