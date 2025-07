ΗΠΑ: Αεροσκάφος έκανε ξαφνική βουτιά «δεκάδων μέτρων» για να αποφύγει σύγκρουση

Αεροσκάφος της αμερικανικής εταιρείας Southwest Airlines χρειάστηκε να κάνει ξαφνική βουτιά δεκάδων μέτρων την Παρασκευή για να αποφύγει σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος βρέθηκε στο ίδιο τμήμα του εναέριου χώρου κοντά στην Μπέρμπανκ όπου βρισκόταν καταδιωκτικό αεροσκάφος Hawker Hunter Mk. 58, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Η πτήση 1496 της Southwest Airlines «αντέδρασε σε προειδοποίηση πάνω στο σκάφος που ανέφερε πως βρισκόταν κοντά στο άλλο αεροσκάφος», επιβεβαίωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) γνωστοποίησε μέσω X ότι διενεργεί «έρευνα για το συμβάν».

A Southwest Airlines flight from Burbank, California, safely landed in Las Vegas after performing an emergency maneuver to avoid colliding with another aircraft on Friday.



Minutes after Southwest flight 1496 took off from Burbank, it rapidly descended 475 feet to avoid hitting… pic.twitter.com/9Q43PPQctD — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 26, 2025

Από την πλευρά του, ο αερομεταφορέας εξήγησε ότι πιλότος «αντέδρασε σε δυο συναγερμούς» για την αποφυγή πρόσκρουσης στο σκάφος «την Παρασκευή μετά το μεσημέρι, κατά τη φάση της αρχικής ανόδου από τη Μπέρμπανκ, στην Καλιφόρνια, που τον υποχρέωσε να πάρει ύψος και κατόπιν να χάσει ύψος».

«Η πτήση συνέχισε προς το Λας Βέγκας, όπου προσγειώθηκε με πλήρη ασφάλεια», συνέχισε η Southwest Airlines.

Αποτέλεσμα αυτής της αιφνίδιας κίνησης ήταν να τραυματιστούν δυο μέλη του πληρώματος και να τρομοκρατηθούν πολλοί επιβάτες.

Believe it or not I actually captured a Southwest Airline aircraft today with absolutely no condensation trails and no chemical trails. What a beautiful sight it was to see even if it was just one aircraft. Hopefully all of these airlines will get the message and stop spraying… pic.twitter.com/Cv6HPLcc8E — GraftedIn (@GraftedIn2) July 27, 2025

«Εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι εκτιναχτήκαμε από τα καθίσματά μας και χτυπήσαμε τα κεφάλια μας στην οροφή», ανέφερε μέσω X ο Τζίμι Ντορ, που επέβαινε στην πτήση η οποία συνέδεε τις πόλεις Μπέρμπανκ και Λας Βέγκας, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Ο πιλότος είπε πως ενεργοποιήθηκε η προειδοποίηση αποφυγής πρόσκρουσης κι έπρεπε να αποφύγει αεροπλάνο που ερχόταν κατευθείαν πάνω μας», πρόσθεσε.

Τα δύο μέλη του πληρώματος χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες για τα τραύματα που υπέστησαν, διευκρίνισε η εταιρεία, διαβεβαιώνοντας πως όλοι οι επιβάτες είναι σώοι.

🚨🚨Breaking News : At Southwest Airlines Flight WN1496 From Burbank to Las Vegas , pilots had to dive aggressively to avoid midaircollision with N335AX a Hawker Hunter F.58 aircraft.

According to passengers, pilot said his collision warning went off & he needed to avoid plane… pic.twitter.com/H37KiQBAUC — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) July 25, 2025

Ανησυχία για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ

Το συμβάν επιτείνει την ατμόσφαιρα ανησυχίας για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ, έπειτα από σειρά δυστυχημάτων τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιανουάριο, σύγκρουση με στρατιωτικό ελικόπτερο αεροσκάφους της γραμμής στη φάση της τελικής προσέγγισης για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 67 ανθρώπους.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στις αρχές Μαΐου «πλήρη εκσυγχρονισμό» του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ, που έχει απαρχαιωμένο εξοπλισμό (ραντάρ, συστήματα πληροφορικής κ.λπ.) και πάσχει από σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στους πύργους που διαχειρίζεται η FAA.

Η κυβέρνηση Τραμπ ωστόσο, προχώρησε σε απολύσεις εκατοντάδων υπαλλήλων της υπηρεσίας στο πλαίσιο του σχεδίου της να περικόψει το μισθολογικό κόστος του ομοσπονδιακού κράτους.