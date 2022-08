Λονδίνο: Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου -Εκτροπή πτήσεων

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, καθώς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Περίπου 100 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με τον Independent, στο αεροδρόμιο Χίθροου προκλήθηκε αναστάτωση και κρίθηκε αναγκαία η εκτροπή πτήσεων.

Όπως σημειώνει, ζητήθηκε από πιλότους να προσγειωθούν στον βόρειο διάδρομο και να απογειωθούν από το νότιο λόγω προβλημάτων στην ορατότητα.

Fire can be seen from #Heathrow terminal 2 🫣 pic.twitter.com/P2ASu0POnb