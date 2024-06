Λονδίνο: Ακυρώθηκε πρεμιέρα ταινίας με σενάριο από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι πολλαπλές αντιδράσεις στα social media προκάλεσαν την ακύρωση της προβολής ταινίας που το σενάριο της υπογράφει η τεχνητή νοημοσύνη.

Σε κινηματογράφο στο Λονδίνο ακυρώθηκε η πρεμιέρα ταινίας «The Last Screenwriter» με σενάριο δημιουργημένο από την τεχνητή νοημοσύνη μετά από έντονες αντιδράσεις.

Ο κινηματογράφος Prince Charles, που βρίσκεται στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, επρόκειτο να φιλοξενήσει την προβολή μιας νέας ταινίας με τίτλο «The Last Screenwriter» την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, αργότερα η διεύθυνση του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στην ανάρτηση στα social media αναφέρεται: «Τα σχόλια που λάβαμε τις τελευταίες 24 ώρες, μόλις διαφημίσαμε την ταινία, υπογραμμίστηκε η έντονη ανησυχία πολλών από το κοινό μας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αντί σεναριογράφου που δείχνει ένα ευρύτερο ζήτημα εντός του κλάδου».

Σε σκηνοθεσία του Πίτερ Λουισί και με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Ποπλ, η ταινία «The Last Screenwriter» είναι μια ελβετική παραγωγή που αφηγείται την ιστορία ενός «διάσημου σεναριογράφου» που «βλέπει τον κόσμο του να κλονίζεται όταν ανακαλύπτει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για συγγραφή σεναρίου. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο ανταγωνίζεται τις δεξιότητές του, αλλά τον ξεπερνά ακόμη και στην ενσυναίσθηση και την κατανόηση των ανθρώπινων συναισθημάτων».

Το σενάριο της ταινίας είναι του ChatGPT 4.0. της τελευταίας έκδοσης της τεχνολογίας OpenAI, GPT-4o που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Σε δηλώσεις του στο Daily Beast, ο σκηνοθέτης είπε ότι η πρεμιέρα είχε ακυρωθεί αφού έλαβε 200 διαδικτυακές καταγγελίες, αλλά ιδιωτική προβολή για το καστ και το συνεργείο θα διοργανωθεί στο Λονδίνο.

