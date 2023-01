Λίζα Λόρινγκ: Πέθανε η πρώτη Wednesday Addams- Έκανε τον διάσημο χορό στην σειρά

Η Λίζα Λόρινγκ, που υποδύθηκε την Wednesday Addams στην πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του «The Addams Family», πέθανε σε ηλικία 64 ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η ηθοποιός έφυγε από την ζωή, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, έχοντας κοντά την οικογένειά της, όπως δήλωσε η κόρη της στο Variety.

«Έφυγε ειρηνικά με τις δύο κόρες της να της κρατούν τα χέρια», είπε.

Η συγγραφέας Λόρι Τζέικομπσον, προσωπική φίλη της, έγραψε στο Facebook ότι η Λόρινγκ «υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που προκλήθηκε από το κάπνισμα και την υψηλή αρτηριακή πίεση» και βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη για τρεις ημέρες πριν η οικογένειά της αποφασίσει να την αφαιρέσει το Σαββατοκύριακο.

«Στις καρδιές μας έχει εντυπωθεί για πάντα ως Wednesday Addams»,πρόσθεσε.

Η Λίζα Λόρινγκ υποδύθηκε την Wednesday Addams από το 1964 έως το 1966 στην πρώτη διασκευή της σειράς κινουμένων σχεδίων του Τσαρλς Άνταμς στο New Yorker, αναλαμβάνοντας τον ρόλο όταν ήταν μόλις 5 ετών.

Η ερμηνεία της ως κόρη των Άνταμς, με τη goth διάθεση και τις διάσημες κοτσίδες, άφησε σημαντικό αντίκτυπο στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες απεικονίσεις του χαρακτήρα.

Μια πρόσφατη διασκευή του Netflix με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα γέννησε έναν viral χορό εμπνευσμένο από τις κινήσεις της Λίζα Λόρινγκ από την αρχική σειρά. Η Ορτέγκα ευχαρίστησε τη Λόρινγκ όταν ο χορός κατέκτησε το διαδίκτυο και έγινε viral.

Η Λίζα Λόρινγκ, που το πραγματικό της όνομα ήταν Lisa Ann DeCinces, γεννήθηκε στα Νησιά Μάρσαλ το 1958, ενώ αργότερα μετακόμισε στη Χαβάη και στη συνέχεια στο Λος Άντζελες με τη μητέρα της. Άρχισε να κάνει μόντελινγκ όταν ήταν 3 ετών και σύντομα απέκτησε τον πρώτο της τηλεοπτικό ρόλο, στο ιατρικό δράμα «Dr. Kildare».

Αφού έκανε θραύση ως Wednesday Addams, ανέλαβε ρόλους στην κωμική σειρά «The Pruitts of Southampton» και στο κατασκοπευτικό δράμα «The Girl from U.N.C.L.E.», πριν γίνει μόνιμο μέλος του καστ στο «As the World Turns», μια καθημερινή σαπουνόπερα.

Εμφανίστηκε επίσης σε μια σειρά από slashers στα τέλη της δεκαετίας του '80, συμπεριλαμβανομένων των «Blood Frenzy», «Iced» και «Savage Harbor».

Facebook Twitter Τζον Άστινγκ και Λίζα Λόρινγκ στα γυρίσματα του «The Addams Family», τον Μάιο του 1964. Φωτ.: ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Την ίδια περίοδο, εργάστηκε ως μακιγιέζ στο πλατό της ταινίας «Traci's Big Trick» - όπου γνώρισε τον τρίτο της σύζυγο, τον ηθοποιό ταινιών για ενήλικες Τζέρι Μπάτλερ.

Ο γάμος της με τον Μπάτλερ αποτέλεσε πηγή μεγάλου ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης και το ζευγάρι είχε αρκετές δημόσιες διαμάχες λόγω της δυσαρέσκειας της Λόρινγκ για τη συνεχή συμμετοχή του Μπάτλερ στη βιομηχανία ταινιών ενηλίκων. Τελικά χώρισαν το 1992.

Με πληροφορίες από Guardian