Λιμός στη Βόρεια Κορέα: Άνθρωποι τρώνε ακόμα και τις τίγρεις - Σε κίνδυνο η άγρια ζωή

Σε μια από τις πιο σκοτεινές αποκαλύψεις του τελευταίου διαστήματος, μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα, αντιμέτωποι με λιμό και διατροφική ανασφάλεια, καταφεύγουν στην κατανάλωση άγριων ζώων, ανάμεσα στα οποία και τίγρεις, προκειμένου να επιβιώσουν. Το σοκ που προκαλεί η πληροφορία δεν περιορίζεται μόνο στην ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης, αλλά αγγίζει και την καταστροφή της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας της περιοχής.

Η έρευνα, που διεξήχθη από ομάδα Βρετανών και Νορβηγών επιστημόνων και δημοσιεύτηκε στο Biological Conservation, αναδεικνύει πώς η άγρια ζωή έχει μετατραπεί σε «πόρο επιβίωσης» για τον πληθυσμό. Ζώα όπως ασβοί, αρκούδες, βίδρες και γκόραλ (ένα είδος αγριοκάτσικου που χαρακτηρίζεται ευάλωτο) είτε κυνηγιούνται και τρώγονται, είτε εμπορεύονται για δέρματα, όργανα, οστά, πόδια και χολή, που χρησιμοποιούνται στις παραδοσιακές θεραπείες.

Η κατάρρευση του κρατικού συστήματος διανομής τροφίμων στα τέλη της δεκαετίας του 1990, που ώθησε σε μαζικό λιμό με θύματα εκατοντάδες χιλιάδες, λειτούργησε ως καταλύτης αυτής της δραματικής στροφής. Η ανικανότητα του κράτους να παρέχει βασικές ανάγκες έχει οδηγήσει στο να αναπτυχθεί μια μαύρη αγορά για προϊόντα άγριας ζωής, τόσο για την εγχώρια κατανάλωση όσο και για την διασυνοριακή διακίνηση προς την Κίνα.

Βόρεια Κορέα: Οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις ως σύμβολα κρίσης

Οι συνεντευξιαζόμενοι της μελέτης, μεταξύ των οποίων πρώην κυνηγοί, καταναλωτές και έμποροι προϊόντων άγριας ζωής που διέφυγαν στη Νότια Κορέα ή τη Βρετανία, αναφέρουν ότι ακόμη και οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις Amur, είδη που θεωρούνται από τα πιο απειλούμενα στον πλανήτη, δεν εξαιρούνται από τη θήρευση και το εμπόριο. Οι τίγρεις που περιπλανούνται κοντά στα σύνορα μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Κίνας φαίνεται πως διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο: είτε να σκοτωθούν για τα μέρη του σώματός τους είτε να παγιδευτούν στο πλαίσιο παράνομου εμπορίου.

Το ζήτημα επιδεινώνεται επειδή η Βόρεια Κορέα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης CITES, που ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών υπό απειλή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μικλή υπεράσπιση διεθνώς για αυτούς τους πληθυσμούς, ενώ η κρίση της άγριας ζωής στις ορεινές περιοχές μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας της Κίνας να αποκαταστήσει τη σιβηρική τίγρη στις βορειοανατολικές της επαρχίες.

Επιδράσεις στην άγρια ζωή και το μέλλον

Η μελέτη επισημαίνει ότι σχεδόν κάθε θηλαστικό ζώο μεγαλύτερο από περίπου 500 γραμμάρια στη Βόρεια Κορέα έχει γίνει στόχος θήρας, είτε για τροφή, είτε ως πρώτες ύλες παραδοσιακών φαρμάκων, είτε για εμπόριο γούνας και άλλων προϊόντων. Η πίεση αυτή έχει οδηγήσει σε απειλές εξαφάνισης ειδών όπως το sable και το μακρυουρά γκόραλ, και ενδέχεται να έχει ήδη υπάρξει “απονιτροποίηση” – δηλαδή μείωση της ποικιλίας και του μεγέθους των πληθυσμών της άγριας πανίδας.

Παρά τις συνθήκες, συνεχίζει να υπάρχει αγορά για προϊόντα άγριας ζωής, είτε για τοπική κατανάλωση είτε για διασυνοριακό εμπόριο με την Κίνα, όπου τα μέρη από άγρια ζώα πωλούνται με πολύ υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, αποξηραμένα όργανα, χολή, δέρματα ή ακόμη και οστά μπορούν να παράγουν εισόδημα που ξεπερνά το μέσο ετήσιο εισόδημα ενός πολίτη της Βόρειας Κορέας.

Η κατάσταση αποτελεί σοβαρό τεστ για τη διεθνή κοινότητα, για οργανώσεις προστασίας της φύσης, αλλά και για την ίδια την Κίνα, η οποία επιχειρεί να ανακάμψει πληθυσμούς τίγρεων στις περιοχές της. Ο κίνδυνος είναι ότι η συνεχής θήρα και το εμπόριο θα ακυρώσουν αυτές τις προσπάθειες. Επιπλέον, υπάρχει το ζήτημα της ηθικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ο λιμός και η καθολική έλλειψη βασικών αγαθών δεν συγχωρεί την καταστροφή των οικοσυστημάτων, αλλά φωτίζει τη δραματική κατάσταση στην οποία τελούν οι κάτοικοι.

Η νέα μελέτη λειτουργεί ως προειδοποίηση: η επιβίωση μέσω της καταστροφής της φύσης δεν είναι βιώσιμη. Αν δεν ληφθούν μέτρα, τόσο το περιβάλλον όσο και ο πληθυσμός κινδυνεύουν. Η προστασία της άγριας ζωής της Βόρειας Κορέας δεν είναι μόνο ζήτημα οικολογίας, αλλά ανθρωπιάς.

Με πληροφορίες από Times, Phys.org