Βόρεια Κορέα: Πολίτες εκτελέστηκαν επειδή διένειμαν ξένες τηλεοπτικές σειρές

Νέα έκθεση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφει μια ολοένα και πιο αυστηρή καταστολή προσωπικών ελευθεριών στη χώρα

LifO Newsroom
Βόρεια Κορέα: Πολίτες εκτελέστηκαν επειδή διένειμαν ξένες τηλεοπτικές σειρές
Φωτ. αρχείου: EPA
Η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει σε εκτελέσεις πολιτών που διένειμαν ξένα τηλεοπτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών νοτιοκορεατικών σειρών, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το έγγραφο των 14 σελίδων, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, περιγράφει μια ολοένα και πιο αυστηρή καταστολή προσωπικών ελευθεριών. Βασισμένο σε συνεντεύξεις με περισσότερους από 300 μάρτυρες και θύματα που εγκατέλειψαν τη χώρα, καταγράφει εκτεταμένη επιτήρηση από το 2014 με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, αλλά και αυστηρότερες ποινές, μέχρι και θανατική καταδίκη για αδικήματα όπως η διάδοση ξένων τηλεοπτικών σειρών.

Ο Τζέιμς Χήναν, επικεφαλής του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε σε ενημέρωση στη Γενεύη ότι ο αριθμός των εκτελέσεων, τόσο για ποινικά όσο και για πολιτικά αδικήματα, αυξήθηκε μετά τους περιορισμούς της πανδημίας. Όπως είπε, ήδη άνθρωποι έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τους νέους νόμους επειδή διένειμαν σειρές της Νότιας Κορέας.

«Με βάση τους νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές που εισήχθησαν από το 2015, οι πολίτες βρίσκονται υπό αυστηρότερη επιτήρηση και έλεγχο σε κάθε πλευρά της ζωής τους», αναφέρεται στο συμπέρασμα της έκθεσης.

Η έκθεση δημοσιεύεται περισσότερο από μια δεκαετία μετά την κομβική έρευνα του ΟΗΕ που είχε καταγγείλει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Βόρεια Κορέα. Η νέα μελέτη εξετάζει τις εξελίξεις από το 2014 και μετά.

Η διπλωματική αποστολή της Πιονγκγιάνγκ στη Γενεύη και η πρεσβεία της στο Λονδίνο δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού. Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που εξουσιοδότησε την έρευνα.

Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά και στην παιδική καταναγκαστική εργασία, με ανήλικους να στέλνονται σε ομάδες καταναγκαστικής εργασίας για επικίνδυνους τομείς όπως τα ανθρακωρυχεία και τα εργοτάξια. «Συχνά πρόκειται για παιδιά από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, αυτά που δεν μπορούν να πληρώσουν για να αποφύγουν την αγγαρεία», είπε ο Χήναν από τη Σεούλ.

Ωστόσο, το κείμενο καταγράφει και κάποιες περιορισμένες βελτιώσεις, όπως τη μείωση της χρήσης βίας από τους φρουρούς σε κρατητήρια και την ψήφιση νέων νόμων που φαίνεται να ενισχύουν τις εγγυήσεις για δίκαιη δίκη.

Με πληροφορίες από Guardian

