Λιγότεροι ταξιδιώτες, λιγότερα έσοδα: Η τουριστική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η διεθνής τουριστική κίνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει σημαντική κάμψη, καθώς η σκληρή μεταναστευτική πολιτική και οι εντάσεις με το εξωτερικό υπό την προεδρία Τραμπ αποθαρρύνουν τα ταξίδια προς τη χώρα.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πτώση 11,6% στις αφίξεις από το εξωτερικό τον Μάρτιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ από τη Δυτική Ευρώπη η μείωση έφτασε το 17,2%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται και στις επισκέψεις από τον Καναδά. Ο αντίκτυπος επεκτείνεται σε όλη την τουριστική αλυσίδα, με εκτιμώμενες απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για πολλούς ταξιδιώτες, όπως η Σέριλ από το Σεντ Κιτς και Νέβις, που κάθε καλοκαίρι επισκεπτόταν την Αϊόβα για να περάσει χρόνο με τα παιδιά της, το κλίμα αβεβαιότητας αποδείχθηκε καθοριστικό. Αν και συνήθιζε να δαπανά περίπου 10.000 δολάρια ανά ταξίδι στις ΗΠΑ, φέτος αποφάσισε να ακυρώσει τα σχέδιά της επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλειά της, όπως είπε η ίδια στον Guardian.

Η μειωμένη εμπιστοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη πρακτικές συνέπειες. Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν περιορίσει τα δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λας Βέγκας και το Λος Άντζελες, καθώς οι κρατήσεις μειώνονται. Η πτώση της τουριστικής κίνησης αποδίδεται στην αρνητική διεθνή εικόνα που ενίσχυσαν τόσο οι πολιτικές απομακρύνσεων και κρατήσεων στα σύνορα όσο και η γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια.

Σύμφωνα με τον Άνταμ Σακς, πρόεδρο του ερευνητικού οργανισμού Tourism Economics, η διεθνής τουριστική κίνηση προς τις ΗΠΑ αναμένεται να μειωθεί κατά 12% μέσα στο 2025, σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις για αύξηση 9%. Ο Σακς εκτιμά ότι οι απώλειες για την αμερικανική οικονομία θα φτάσουν τα 10 δισ. δολάρια μόνο για το τρέχον έτος, επισημαίνοντας ότι η εικόνα μιας χώρας στο εξωτερικό επηρεάζει άμεσα τις ταξιδιωτικές επιλογές των πολιτών. «Οι ταξιδιώτες έχουν επιλογές. Όταν επικρατεί αρνητικό κλίμα για έναν προορισμό, η ζήτηση επηρεάζεται άμεσα», σημείωσε.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς σε επιμέρους αγορές. Στην Ισπανία και τη Γερμανία, τα ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 25% και 28% αντίστοιχα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Travel and Tour World. Παράλληλα, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία επικαιροποίησαν τις ταξιδιωτικές τους οδηγίες για όσους σχεδιάζουν να επισκεφθούν τις ΗΠΑ, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη μείωση των ταξιδιών.

Στη Νέα Υόρκη, οι κρατήσεις ξενοδοχείων για το υπόλοιπο του έτους έχουν ήδη υποχωρήσει κατά 20%, ενώ οι πωλήσεις εισιτηρίων για το Άγαλμα της Ελευθερίας έχουν μειωθεί κατά 6% τον Απρίλιο. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο Λος Άντζελες, όπου ο τουριστικός κλάδος απασχολεί περισσότερους από 500.000 εργαζομένους.

Η ανησυχία στον τουριστικό κλάδο μεγαλώνει, με εκπροσώπους της αγοράς να προειδοποιούν για σημαντικές οικονομικές απώλειες. «Η εικόνα που δίνουμε παγκοσμίως είναι ότι καταστρέφουμε όχι μόνο τη δική μας οικονομία αλλά και των άλλων», δήλωσε η Τζάκι Φίλα, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του Λος Άντζελες, στην εφημερίδα LA Times.

Παρά τα δυσοίωνα στοιχεία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αδιάφορος, υποβαθμίζοντας τη σημασία της μείωσης στις διεθνείς αφίξεις. «Δεν είναι κάτι σοβαρό», ανέφερε, αποδίδοντας την τάση σε «λίγο εθνικισμό». Ερωτηθείς αν οι ξένοι φοβούνται να επισκεφθούν τις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Φερόμαστε υπέροχα στους τουρίστες. Είμαστε η πρωτεύουσα του τουρισμού στον κόσμο.»

