Λιβύη: Τουλάχιστον 150 νεκροί από τις πλημμύρες

Στους 150 φτάνουν οι νεκροί στη Λιβύη από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι κατακλυσμιαίες βροχές.

Η καταιγίδα έπληξε την ανατολική περιοχή της Λιβύης χθες το απόγευμα και κυρίως τις παραλιακές πόλεις Τζαμπάλ αλ-Αχνταρ και την Βεγγάζη όπου επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ο Μοχάμεντ Μασούντ, εκπρόσωπος της παράλληλης κυβέρνησης με έδρα την Βεγγάζη, δήλωσε πως τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στην Ντέρνα, στις περιοχές του Τζαμπάρ Αλ-Αχνταρ και στα προάστια του Αλ-Μαρζ» στην ανατολική Λιβύη.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην Ντέρνα, πόλη 100.000 κατοίκων, που διαρρέεται από ποτάμι. Την ίδια ώρα, οι αρχές της ανατολικής Λιβύης έχουν χάσει επαφή με εννέα στρατιώτες που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης στην πόλη αυτή, δήλωσε ο Μοχάμεντ Μασούντ.

To understand the situation in Derna, I will not say building collapsed No No streets disappeared…



Where are the intervening countries in the political and military situation in Libya the so called friends of Libya? #Libya #flood https://t.co/cqZIJu8XGF