Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται παρά την παράταση της εκεχειρίας.

Οι περισσότερες απώλειες καταγράφηκαν στην περιοχή Haboush, στην επαρχία Nabatieh, όπου ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης. Εκεί σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένα παιδί. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους στη Zrarieh, στην επαρχία Sidon, ενώ ένας ακόμη νεκρός αναφέρθηκε στην Ain Baal, στην επαρχία Tyre. Συνολικά, 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, παρά την τρίτη κατά σειρά παράταση της εκεχειρίας. Η οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στοχοποίησε Ισραηλινούς στρατιώτες και στρατιωτικά οχήματα εντός του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ένας στρατιώτης του σκοτώθηκε σε μάχες στο νότιο Λίβανο την Πέμπτη, ανεβάζοντας τον αριθμό των απωλειών των ισραηλινών δυνάμεων σε 17 από τις αρχές Μαρτίου.

Η αρχική 10ήμερη εκεχειρία συμφωνήθηκε στις 16 Απριλίου, έπειτα από συνομιλίες στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι δύο χώρες δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις και επρόκειτο για την πρώτη επαφή αυτού του επιπέδου από το 1993.

Στις 23 Απριλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών εξελίχθηκαν θετικά και ότι η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με τον Λίβανο για την ενίσχυση της ασφάλειάς του έναντι της Χεζμπολάχ.

Παρότι η εκεχειρία περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τα πλήγματα στη Βηρυτό και τα νότια προάστιά της, οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε άλλες περιοχές του νότου, με επαναλαμβανόμενες επιδρομές και εντολές εκκένωσης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα στο νότιο Λίβανο, με στόχο, όπως υποστηρίζει, θέσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο εναέριους στόχους πριν εισέλθουν στο ισραηλινό έδαφος.

Από τις αρχές Μαρτίου, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών. Από την πλευρά του Ισραήλ, 17 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, ενώ δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις της Χεζμπολάχ εντός ισραηλινού εδάφους.

Με πληροφορίες από Guardian

