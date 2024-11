Λίβανος: Στις 22.00 αναμένεται να ανακοινωθεί κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα ανακοινωθεί στις 10 το βράδυ από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, σύμφωνα με το λιβανικό κανάλι Al Jadeed.

Οι πρόεδροι Τζο Μπάιντεν και Εμανουέλ Μακρόν θα ανακοινώσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την υποτιθέμενη συμφωνία να τίθεται σε ισχύ στις 10 το πρωί της Τετάρτης. Το Al Jadeed μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι θα κάνει ανακοινώσεις χαιρετίζοντας την κατάπαυση του πυρός.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για την έγκριση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η συνεδρίαση αναμενόταν να ξεκινήσει στις 17:30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας), αλλά ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετακίνησε την έναρξή της νωρίτερα στις 16:00, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δηλώσεων και δημοσιευμάτων, το Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει τη συμφωνία αυτή κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών.

Ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με περιφερειάρχες από το βόρειο Ισραήλ, οι οποίοι αντιτάσσονται σθεναρά στην προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας.

Ώρες πριν από μια αναμενόμενη ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός που στόχο έχει να τερματίσει τις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα το μεσημέρι μια μαζική επίθεση σε στόχους της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης στη Βηρυτό. Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν μια πυκνοκατοικημένη συνοικία της λιβανικής πρωτεύουσας και των νότιων προαστίων, ενώ μια ισραηλινή επίθεση έπληξε ένα κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην καρδιά της Βηρυτού,

Το πλήγμα σε αυτή την πυκνοκατοικημένη συνοικία Νουέιρι - που έγινε χωρίς προειδοποίηση εκκένωσης - προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δέκα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε προκαταρκτικό απολογισμό. Το πλήγμα στη Νουέιρι «κατέστρεψε ένα τετραώροφο κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους» από τις περιοχές που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στην περιοχή του ποταμού Λιτάνι στον Λίβανο, δήλωσε ο στρατός την Τρίτη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες που στρατιώτες του Ισραήλ φτάνουν στην περιοχή. Μετά από πληροφορίες πληροφοριών, τα στρατεύματα πραγματοποίησαν επιδρομές σε πολυάριθμες υποδομές τρομοκρατίας που είχαν στοιβαχτεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιώτες πραγματοποίησαν επίσης μάχες κοντά και κατέστρεψαν δεκάδες εκτοξευτές και χιλιάδες ρουκέτες και πυραύλους. Ο στρατός πρόσθεσε ότι τα στρατεύματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων που ήταν κρυμμένες στην πλαγιά του βουνού.

