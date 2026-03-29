Λίβανος: Περισσότεροι από 1.200 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή σκοτώθηκαν 49 άνθρωποι

The LiFO team
Όχημα στο οποίο επέβαιναν τρεις δημοσιογράφοι που έχασαν τη ζωή τους μετά από πλήγμα. Φωτ. ΕΡΑ
Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 1.238 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανάμεσά τους 124 παιδιά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή σκοτώθηκαν 49 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο. Μεταξύ αυτών, δέκα διασώστες και τρεις δημοσιογράφοι.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί λόγω των βομβαρδισμών και των εντολών εκκένωσης περιοχών του ισραηλινού στρατού.

Νέα εντολή για επέκταση της ζώνης ασφαλείας στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τη Βόρεια Διοίκηση, ενώ υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», τόνισε προσθέτοντας ότι στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονταν και τις λιβανικές αρχές, οι οποίες κάνουν λόγο για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Λίβανος: Τρεις δημοσιογράφοι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Αντιδράσεις για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ένας από τους δημοσιογράφους, τον οποίο χαρακτήρισε μέλος μονάδας πληροφοριών της Χεζμπολάχ.
