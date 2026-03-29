Ισραήλ: Διαταγή Νετανιάχου για επέκταση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο

Οι διασυνοριακές εχθροπραξίες εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

The LiFO team
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τη Βόρεια Διοίκηση, ενώ υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», τόνισε προσθέτοντας ότι στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

νεκροί δημοσιογράφοι στον Λίβανο από ισραηλινό πλήγμα

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονταν και τις λιβανικές αρχές, οι οποίες κάνουν λόγο για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι Αλί Σουέιμπ, ανταποκριτής του τηλεοπτικού σταθμού al-Manar που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, και οι Φατίμα και Μοχάμεντ Φτουούνι, δημοσιογράφοι του al-Mayadeen, σκοτώθηκαν όταν πύραυλοι έπληξαν το όχημά τους στην περιοχή Τζεζίν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ο Σουέιμπ, τον οποίο χαρακτήρισε μέλος μονάδας πληροφοριών της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, ο δημοσιογράφος κατέγραφε και μετέδιδε θέσεις ισραηλινών δυνάμεων. Δεν παρουσιάστηκαν, ωστόσο, αποδεικτικά στοιχεία, ούτε έγινε αναφορά στους άλλους δύο νεκρούς.

Ο Σουέιμπ ήταν από τους πιο γνωστούς πολεμικούς ανταποκριτές στον Λίβανο, με παρουσία σχεδόν τριών δεκαετιών στο al-Manar. Μετά τον θάνατό του, δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης στη χώρα έκαναν λόγο για σημαντική απώλεια για τον κλάδο.

Η Φατίμα Φτουούνι κάλυπτε τις τελευταίες ημέρες τις εξελίξεις στο μέτωπο στο νότιο Λίβανο. Όπως έχει γίνει γνωστό, μέλη της οικογένειάς της είχαν σκοτωθεί σε προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα, ενώ και η ίδια είχε επιζήσει από επίθεση το 2023 σε ξενοδοχείο όπου διέμενε με συναδέλφους της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που δεν θεωρείται γραμμή πρώτης αντιπαράθεσης, ενώ οι λιβανικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση.

Διεθνή / Λίβανος: Τρεις δημοσιογράφοι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Αντιδράσεις για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ένας από τους δημοσιογράφους, τον οποίο χαρακτήρισε μέλος μονάδας πληροφοριών της Χεζμπολάχ.
ΙΣΡΑΗΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διεθνή / Το Ισραήλ δεν επέτρεψε τη λειτουργία των Βαΐων - «Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες», λέει το Πατριαρχείο

Η αστυνομία σταμάτησε στον δρόμο προς τον Ναό της Αναστάσεως δύο ανώτατους καθολικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, και τους ανάγκασε να επιστρέψουν
THE LIFO TEAM
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Πετρέλαιο: Καταγράφει τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πορεία του χρυσού, ο οποίος αντί να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο, υποχωρεί κατά σχεδόν 15% μέσα στον Μάρτιο, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση από το 2008
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ

Διεθνή / Ποιος θα διαδεχθεί τον Τραμπ; Ο Βανς προηγείται στις προτιμήσεις των Ρεπουμπλικανών

Τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή στήριξη προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στην εξουσία, αλλά και συγκέντρωση της επιρροής γύρω από δύο βασικά πρόσωπα
THE LIFO TEAM
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / «Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος»: Μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά Τραμπ ενώ εκείνος «έπαιζε γκολφ»

Είναι η τρίτη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που η Αμερική κλήθηκε να βγει στους δρόμους από αυτό το κίνημα από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία
THE LIFO TEAM
 
 