Ισραήλ: Διαταγή Νετανιάχου για επέκταση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τη Βόρεια Διοίκηση, ενώ υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», τόνισε προσθέτοντας ότι στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

νεκροί δημοσιογράφοι στον Λίβανο από ισραηλινό πλήγμα

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονταν και τις λιβανικές αρχές, οι οποίες κάνουν λόγο για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι Αλί Σουέιμπ, ανταποκριτής του τηλεοπτικού σταθμού al-Manar που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, και οι Φατίμα και Μοχάμεντ Φτουούνι, δημοσιογράφοι του al-Mayadeen, σκοτώθηκαν όταν πύραυλοι έπληξαν το όχημά τους στην περιοχή Τζεζίν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ο Σουέιμπ, τον οποίο χαρακτήρισε μέλος μονάδας πληροφοριών της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, ο δημοσιογράφος κατέγραφε και μετέδιδε θέσεις ισραηλινών δυνάμεων. Δεν παρουσιάστηκαν, ωστόσο, αποδεικτικά στοιχεία, ούτε έγινε αναφορά στους άλλους δύο νεκρούς.

Ο Σουέιμπ ήταν από τους πιο γνωστούς πολεμικούς ανταποκριτές στον Λίβανο, με παρουσία σχεδόν τριών δεκαετιών στο al-Manar. Μετά τον θάνατό του, δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης στη χώρα έκαναν λόγο για σημαντική απώλεια για τον κλάδο.

Η Φατίμα Φτουούνι κάλυπτε τις τελευταίες ημέρες τις εξελίξεις στο μέτωπο στο νότιο Λίβανο. Όπως έχει γίνει γνωστό, μέλη της οικογένειάς της είχαν σκοτωθεί σε προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα, ενώ και η ίδια είχε επιζήσει από επίθεση το 2023 σε ξενοδοχείο όπου διέμενε με συναδέλφους της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που δεν θεωρείται γραμμή πρώτης αντιπαράθεσης, ενώ οι λιβανικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση.

