Λίβανος: Τρεις δημοσιογράφοι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Αντιδράσεις για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονταν και τις λιβανικές αρχές, οι οποίες κάνουν λόγο για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι Αλί Σουέιμπ, ανταποκριτής του τηλεοπτικού σταθμού al-Manar που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, και οι Φατίμα και Μοχάμεντ Φτουούνι, δημοσιογράφοι του al-Mayadeen, σκοτώθηκαν όταν πύραυλοι έπληξαν το όχημά τους στην περιοχή Τζεζίν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ο Σουέιμπ, τον οποίο χαρακτήρισε μέλος μονάδας πληροφοριών της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό, ο δημοσιογράφος κατέγραφε και μετέδιδε θέσεις ισραηλινών δυνάμεων. Δεν παρουσιάστηκαν, ωστόσο, αποδεικτικά στοιχεία, ούτε έγινε αναφορά στους άλλους δύο νεκρούς.

Ο Σουέιμπ ήταν από τους πιο γνωστούς πολεμικούς ανταποκριτές στον Λίβανο, με παρουσία σχεδόν τριών δεκαετιών στο al-Manar. Μετά τον θάνατό του, δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης στη χώρα έκαναν λόγο για σημαντική απώλεια για τον κλάδο.

Η Φατίμα Φτουούνι κάλυπτε τις τελευταίες ημέρες τις εξελίξεις στο μέτωπο στο νότιο Λίβανο. Όπως έχει γίνει γνωστό, μέλη της οικογένειάς της είχαν σκοτωθεί σε προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα, ενώ και η ίδια είχε επιζήσει από επίθεση το 2023 σε ξενοδοχείο όπου διέμενε με συναδέλφους της.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις δημοσιογράφοι μετά το πλήγμα / Φωτ: EPA

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που δεν θεωρείται γραμμή πρώτης αντιπαράθεσης. Πλάνα από το σημείο δείχνουν το κατεστραμμένο όχημα, δημοσιογραφικό εξοπλισμό και προστατευτικά μέσα.

Οι λιβανικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση. Ο πρόεδρος της χώρας, Joseph Aoun, χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους «αμάχους που επιτελούσαν το επαγγελματικό τους καθήκον», κάνοντας λόγο για παραβίαση διεθνών κανόνων προστασίας των δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Ενημέρωσης του Λιβάνου, Paul Morcos, δήλωσε ότι η επίθεση συνιστά «σκόπιμη ενέργεια κατά των μέσων ενημέρωσης» και γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει σχετικό φάκελο σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι δημοσιογράφοι θεωρούνται άμαχοι και η στοχοποίησή τους απαγορεύεται, ανεξαρτήτως πολιτικής ή άλλης τοποθέτησης.

Μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων του Λιβάνου διαδηλώνουν μετά τον θάνατο των τριών συναδέλφων τους / Φωτ: EPA

Τα στοιχεία που επικαλούνται διεθνείς οργανισμοί δείχνουν ότι από το 2023 έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 220 δημοσιογράφοι σε συγκρούσεις στην περιοχή. Στον Λίβανο, η πλειονότητα των θυμάτων εργαζόταν σε μέσα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

Οι συγκρούσεις στον Λίβανο κλιμακώθηκαν μετά την εκτόξευση πυραύλων από τη Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ στις αρχές Μαρτίου, σε απάντηση στις περιφερειακές εντάσεις που ακολούθησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θύματα στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Με πληροφορίες από Guardian

