Λίαμ Νίσον για Πάμελα Άντερσον: «Ένιωσα μια άνεση κοντά της»

Τις πρώτες δηλώσεις τους μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους, έκαναν η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον.

Το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Town Hall», προκειμένου να μιλήσουν για την ταινία «The Naked Gun» στην οποία συμπρωταγωνιστούν.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας και όπως έγινε μετέπειτα γνωστό, έτσι γεννήθηκε ο έρωτάς τους. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μάλιστα, ο Λίαμ Νίσον μίλησε για την πρώτη φορά που είδε την Πάμελα Άντερσον.

«Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί ποτέ και θυμάμαι να σκέφτομαι, "Ουάου, είναι πανέμορφη", αλλά είχε αυτή την αίσθηση του χιούμορ και μια ανθρώπινη, παιχνιδιάρικη αύρα. Δεν θέλω να της φουσκώσω τα μυαλά, αλλά ένιωσα μια άνεση κοντά της, και ανακαλύψαμε μια κοινή αίσθηση χιούμορ, κάτι που ήταν φανταστικό», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Η Πάμελα Άντερσον στη συνέχεια, εξομολογήθηκε ότι είχε άγχος να συναντήσει τον ηθοποιό, γιατί πάντα έχει άγχος την πρώτη μέρα στο γύρισμα. Στη συνέχεια, αποκάλυψαν ότι ήρθαν πιο κοντά χάρη στη μαγειρική.

Υπενθυμίζεται πως η σχέση τους επιβεβαιώθηκε όταν την προηγούμενη εβδομάδα, η Πάμελα Άντερσον εθεάθη να δίνει ένα φιλί στο μάγουλο του ηθοποιού, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο και όταν πήγαν με τους γιους τους στην πρεμιέρα της ταινίας τη Δευτέρα, στη Νέα Υόρκη.

Pamela Anderson and Liam Neeson are each joined by their sons at #TheNakedGun premiere pic.twitter.com/e7RToPq9h4