O Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον είναι ζευγάρι

Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον είναι και επίσημα το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.

Το τελευταίο διάστημα φούντωναν όλο και περισσότερο οι φήμες και τα δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ, που υποστήριζαν πως ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον είναι ζευγάρι.

Μάλιστα, αρκετοί ήθελαν τους δύο ηθοποιούς να έχουν έρθει κοντά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας «The Naked Gun», στην οποία πρωταγωνιστούν. Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα, η Πάμελα Άντερσον εθεάθη να δίνει ένα φιλί στο μάγουλο του ηθοποιού, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο.

Τελικά, οι φήμες αυτές επιβεβαιώθηκαν και επίσημα, όταν ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον πήγαν με τους γιους τους στην πρεμιέρα της ταινίας τη Δευτέρα, στη Νέα Υόρκη.

Pamela Anderson and Liam Neeson are each joined by their sons at #TheNakedGun premiere pic.twitter.com/e7RToPq9h4