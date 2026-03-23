Leonid Radvinsky: Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ιδιοκτήτης του OnlyFans

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι (Leonid Radvinsky), ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans, πέθανε σε ηλικία 43 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Ο ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας απέκτησε το 2018 την πλειοψηφική συμμετοχή στη Fenix International, την εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται την πλατφόρμα streaming περιεχομένου ενηλίκων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του διευθυντής και βασικός μέτοχος της εταιρείας.

Ο Ραντβίνσκι λάμβανε τακτικά από τα υψηλότερα μερίσματα που καταβάλλονται σε ιδιώτη επιχειρηματία στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το OnlyFans συνέχισε να εδρεύει εκεί μετά την εξαγορά.

Leonid Radvinsky: Η ανακοίνωση της εταιρείας για τον θάνατο του ιδιοκτήτη του OnlyFans

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι. Έφυγε ήρεμα, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η οικογένειά του ζητά σεβασμό της ιδιωτικότητάς της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Η εταιρεία κατέβαλε το προηγούμενο έτος μερίσματα-ρεκόρ ύψους 701 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, ο Ραντβίνσκι βρισκόταν σε συζητήσεις για πιθανή πώληση της πλατφόρμας έναντι πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το OnlyFans χρησιμοποιείται ευρέως από εργαζόμενους στο χώρο του σεξ, αλλά και από celebrities, ως μέσο άμεσης επικοινωνίας με το κοινό τους.

Leonid Radvinsky, the reclusive billionaire owner of adult content platform OnlyFans, has died of cancer. He was 43. https://t.co/g2e8jTGwW2 — Bloomberg (@business) March 23, 2026

Leonid Radvinsky: Ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του OnlyFans

Ο Leonid Radvinsky αγόρασε την εταιρεία το 2018 από την εταιρεία των Guy και Tim Stokely (πατρός και υιού), οι οποίοι την είχαν ιδρύσει δύο χρόνια νωρίτερα με μια επένδυση 11.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το LinkedIn του, ο Radvinsky υπήρξε επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος έχει «ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αναδυόμενες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης».

Στην προσωπική του ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες «χτίζοντας εταιρείες λογισμικού και συμβάλλοντας στο κίνημα του ανοιχτού κώδικα».

Γεννημένος στην ουκρανική πόλη-λιμάνι Οντέσα, η εταιρεία του κ. Radvinsky έκανε δωρεές για την προσπάθεια ανακούφισης στην Ουκρανία με τη χρήση κρυπτονομισμάτων και η πραγματική αξία της δωρεάς το 2022 ανήλθε σε περισσότερα από 1,3 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinDesk.

Ο κ. Radvinsky είχε δηλώσει ότι δωρίζει «ένα σημαντικό μέρος του χρόνου, της προσπάθειας και των χρημάτων του σε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς», όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα και επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, «υπήρξε ένας μανιώδης αναγνώστης που ήταν πάντα έτοιμος για μια παρτίδα σκάκι καθώς και επίδοξος πιλότος ελικοπτέρου».

Με πληροφορίες από Financial Times