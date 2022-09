Λεονάρντο Ντι Κάπριο-Τζίτζι Χαντίντ: Οι πρώτες κοινές τους φωτογραφίες -«Το πάνε αργά», λέει πηγή

Πιο κοντά φέρεται να έχουν έρθει, σύμφωνα με διεθνείς ιστοσελίδες, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με την Τζίτζι Χαντίντ.

Ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο 47χρονος σταρ χώρισε την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του Καμίλα Μορόνε, φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν κάνοντας λόγο για νέο ειδύλλιο με την Τζίτζι Χαντίντ.

Η Daily Mail, μάλιστα, δημοσίευσε και τις πρώτες τους φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται να έρχονται αρκετά κοντά και να μιλούν.

Leonardo DiCaprio, 47, and Gigi Hadid, 27, get cozy at a friend's party in NYC as they're seen together for FIRST TIME amid rumors https://t.co/z5DJTBkO9U pic.twitter.com/M1OS6Yd6yd