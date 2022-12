Le Monde: Βούλγαροι συνοριοφύλακες κρατούν πρόσφυγες σε κλουβί - «Υπό το "βλέμμα" της Frontex»

Η Le Monde, το Lighthouse Reports και πολλά ακόμα ευρωπαϊκά ειδησεογραφικά πρακτορεία αποκαλύπτουν στοιχεία που δείχνουν ότι Βούλγαροι συνοριοφύλακες κρατούσαν παράνομα πρόσφυγες μέσα σε κλουβί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας όλα αυτά γίνονταν «υπό το "άγρυπνο μάτι" της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριακής φύλαξης της Frontex».

Το αυτοσχέδιο κλουβί για τον εγκλεισμό προσφύγων βρίσκεται σε μια νότια μικρή πόλη της Βουλγαρίας ανάμεσα σε ένα νηπιαγωγείο, και ένα τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο και φωτογραφίες που αποκαλύπτει η Le Monde, σε συνεργασία με τα Lighthouse Reports, Monitor, Der Spiegel, Domani, RFE/RL Bulgaria και Sky News το κλουβί βρίσκεται σε υπόστεγο και χρησιμοποιείται από τους Βούλγαρους συνοριοφύλακες για την κράτηση μεταναστών.

Το αυτοσχέδιο κλουβί αποτελείται από σιδερένια κάγκελα και είναι γεμάτο σκουπίδια. Σε πέντε περιπτώσεις, μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 25 Νοεμβρίου, οι συνεργάτες της Le Monde κατάφεραν να κινηματογραφήσουν την περιοχή, όπου, κάθε φορά, είχαν συλληφθεί περίπου 12 άνδρες.

Bίντεο-ντοκουμέντο από το αυτοσχέδιο κλουβί δημοσίευσε δημοσιογράφος του Lighthouse Reports.

