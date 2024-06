Κύμα καύσωνα σαρώνει τις ΗΠΑ - Οι θερμοκρασίες κατέρριψαν ρεκόρ δεκαετιών

Κύμα καύσωνα σαρώνει τις τελευταίες ημέρες τις κεντρικές και βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, με τον υδράργυρο να καταρρίπτει ρεκόρ δεκαετιών.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουν καταγραφεί ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε ορισμένες πόλεις των ΗΠΑ. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, ενεργοποίησε το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης λόγω του καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Υπολογίζεται πως ο καύσωνας αναμένεται να επηρεάσει περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους από την Ιντιάνα μέχρι το Μέιν. Στην πόλη Σίρακιους της Νέας Υόρκης, ο υδράργυρος έφτασε τους 34,4 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο για την εποχή επίπεδο από το 1994. Λόγω των θερμοκρασιών που σημειώνονται, η κυβερνήτρια κάνει όγο για ένα δυνητικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα.

