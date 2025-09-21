Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

Χιλιάδες ταξιδιώτες ταλαιπωρήθηκαν μετά από κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος στα συστήματα αεροδρομίων σε όλη την Ευρώπη, εχθές Σάββατο.

Τα αεροδρόμια Χίθροου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου είναι ανάμεσα σε αυτά που επλήγησαν από την επίθεση στην Collins Aerospace, μια εταιρεία που παρέχει συστήματα check-in και παράδοσης αποσκευών για μεγάλα μεταφορικά κέντρα, με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται σε αυτά τα τρία αεροδρόμια.

Σημειώθηκαν τεράστιες ουρές, καθώς πτήσεις προς βασικούς προορισμούς, όπως το Άμστερνταμ, η Λισαβόνα και το Παρίσι, επηρεάστηκαν από καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Οι ειδικοί στον τομέα των ταξιδιών χαρακτήρισαν την κυβερνοεπίθεση «βαθιά ανησυχητική» και προειδοποίησαν ότι το πρόγραμμα των πτήσεων θα μπορούσε να διαταραχθεί για ημέρες, εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί γρήγορα.

Η Tereza Pultarova, δημοσιογράφος από το Λονδίνο, ήταν μία από τους χιλιάδες ταξιδιώτες στο Χίθροου, όπου τουλάχιστον 13 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

«Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο από τις 4:30 το πρωί», είπε στον Independent. «Παράξενα, η KLM, η αεροπορική με την οποία έκλεισα, δεν μπορούσε να εκδώσει ψηφιακά τις κάρτες επιβίβασης και μας ζήτησε να τις παραλάβουμε στο γκισέ check-in». Όταν έφτασε, της είπαν ότι το σύστημα που χρησιμοποιείται για το check-in και την επιβίβαση ήταν εκτός λειτουργίας παγκοσμίως και υπήρχαν καθυστερήσεις.

Ισχυρίστηκε ότι μόνο ένας μικρός αριθμός ανθρώπων επιτρεπόταν να κάνουν check-in πριν η πτήση αναχωρήσει. Στη συνέχεια της είπαν να φύγει από το check-in και ότι θα λάβει email με περισσότερες πληροφορίες.

Η κυρία Pultarova έχασε την ανταπόκρισή της στο Άμστερνταμ και ανέφερε ότι, αν και της προσφέρθηκε τελικά μια εναλλακτική πτήση, δεν ήταν σίγουρη αν θα μπορούσε να φτάσει εγκαίρως στη Νότια Αφρική για το ταξίδι της.

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη γι’ αυτό το ταξίδι», είπε. «Είναι ένα από αυτά τα πράγματα όπου δεν έχεις πραγματική ευελιξία. Για μένα, ήταν πραγματικά μεγάλη απογοήτευση».

Ο Jan Niemand επρόκειτο να επιβιβαστεί στην ίδια πτήση για το Άμστερνταμ, όπου σχεδίαζε να συναντήσει τη σύζυγό του για τη σύνδεση με το Γιοχάνεσμπουργκ.

Ωστόσο, και εκείνος δεν μπόρεσε να επιβιβαστεί, περιγράφοντας ουρές που «κινούνταν σχεδόν καθόλου» στο γκισέ παράδοσης αποσκευών.

«Η σειρά στο γκισέ παράδοσης αποσκευών κινούνταν ελάχιστα, και τελικά μας είπαν ότι το σύστημα για το check-in ήταν εκτός λειτουργίας», είπε.

«Το προσωπικό ξεκίνησε χειροκίνητο check-in, αλλά προχωρούσε πολύ αργά. Η ώρα της πτήσης, 6:30 π.μ., πέρασε και μας είπαν ότι η πτήση είχε αναχωρήσει».

Ανέφερε ότι τα συναισθήματα κυμαίνονταν από «αγανάκτηση» μέχρι αστεία για την κατάσταση. «Τελικά, ένα επίσημο μέλος του προσωπικού συγκέντρωσε όλους εμάς και δήλωσε ότι η πτήση είχε αναχωρήσει και ότι η KLM θα επικοινωνούσε μαζί μας από εκεί», συνέχισε ο Jan.

Είπε ότι αναγκάστηκε να αγοράσει μια βρετανική SIM και, τη στιγμή της συνομιλίας, ήταν στο τηλέφωνο με την KLM για να κανονίσει εναλλακτική πτήση.

Ο Paul Charles, διευθύνων σύμβουλος της PC Agency και πρώην διευθυντής επικοινωνίας της Virgin Atlantic, δήλωσε στον Independent: «Πολλοί στον κλάδο εκπλήσσονται που μια εταιρεία του βεληνεκούς και της κλίμακας της Collins Aerospace υπέστη τέτοια κυβερνοεπίθεση. Είναι ένας από τους πιο έμπειρους προμηθευτές συστημάτων παγκοσμίως για αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η επίθεση επηρέασε το πολυ-χρηστικό σύστημα επεξεργασίας επιβατών, γνωστό ως Muse.

Ο Charles πρόσθεσε: «Αν η Collins μπορεί να χακαριστεί τόσο εύκολα, τότε πρέπει να αμφισβητήσουμε όλους τους προμηθευτές. Ελπίζω να καταφέρουν να επαναφέρουν το λογισμικό Muse γρήγορα online· αλλιώς, οι πτήσεις θα επηρεαστούν για πολλές ημέρες».

Η Collins Aerospace δήλωσε ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Ανακοίνωσε: «Έχουμε ενημερωθεί για μια κυβερνοσχετιζόμενη διαταραχή στο λογισμικό Muse σε επιλεγμένα αεροδρόμια. Εργαζόμαστε ενεργά για να επιλύσουμε το πρόβλημα και να επαναφέρουμε πλήρως τη λειτουργικότητα στους πελάτες μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

«Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in. Θα μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι παρακολουθεί «στενά» την κυβερνοεπίθεση «που έχει διαταράξει τα συστήματα check-in και επιβίβασης για πολλές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως».

«Ενώ οι επιβάτες αντιμετωπίζουν διαταραχές, η ασφάλεια της αεροπορίας και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας παραμένουν ανεπηρέαστα», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την EUROCONTROL, την ENISA, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες για να αποκαταστήσει τις λειτουργίες και να υποστηρίξει τους επιβάτες.

«Τα τρέχοντα στοιχεία δεν υποδηλώνουν εκτεταμένη ή σοβαρή επίθεση».