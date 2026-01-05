Μήνυμα της Björk στη Γροιλανδία: «Κηρύξτε την ανεξαρτησία σας»

Η Björk, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε τους κατοίκους της Γροιλανδίας να «αγωνιστούν» για την ανεξαρτησία τους από τη Δανία, παραθέτοντας ιστορικά στοιχεία για την αντίστοιχη προσπάθεια των Ισλανδών να αποσπαστούν από το σκανδιναβικό κράτος.

«Εύχομαι σε όλους τους Γροιλανδούς κάθε ευλογία στον αγώνα τους για ανεξαρτησία. Οι Ισλανδοί νιώθουμε τεράστια ανακούφιση που καταφέραμε να αποσπαστούμε από τους Δανούς το 1944· δεν χάσαμε τη γλώσσα μας (τα παιδιά μου θα μιλούσαν σήμερα δανικά)» έγραψε στην ανάρτησή της η καλλιτέχνις.

Όπως είπε η ίδια, το αίσθημα αλληλεγγύης της προς τους κατοίκους της Γροιλανδίας αυξήθηκε όταν «όταν ήρθε στο φως η υπόθεση της αναγκαστικής αντισύλληψης, όπου 4.500 κορίτσια, ακόμη και μόλις 12 ετών, έλαβαν ενδομήτριο σπείραμα (σπιράλ) χωρίς τη γνώση τους, μεταξύ 1966 και 1970». Η Björk ζήτησε από τους κατοίκους της Γροιλανδίας να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, στα πρότυπα της Ισλανδίας.

Το μήνυμα της Björk στη Γροιλανδία

«Εύχομαι σε όλους τους Γροιλανδούς κάθε ευλογία στον αγώνα τους για ανεξαρτησία.

Οι Ισλανδοί νιώθουμε τεράστια ανακούφιση που καταφέραμε να αποσπαστούμε από τους Δανούς το 1944· δεν χάσαμε τη γλώσσα μας (τα παιδιά μου θα μιλούσαν σήμερα δανικά) και πλημμυρίζω από συμπάθεια για τους Γροιλανδούς, ξανά και ξανά, ιδίως όταν ήρθε στο φως η υπόθεση της αναγκαστικής αντισύλληψης, όπου 4.500 κορίτσια, ακόμη και μόλις 12 ετών, έλαβαν σπιράλ χωρίς τη γνώση τους, μεταξύ 1966 και 1970.

https://theguardian.com/world/2024/mar/04/greenlandic-women-sue-danish-state-for-contraceptive-violation-coil

4.500 κορίτσια, ακόμη και 12 ετών, τους τοποθετήθηκε σπιράλ… είναι συνομήλικες ή νεότερες από εμένα… άτεκνες…

Και ακόμη και σήμερα οι Δανοί αντιμετωπίζουν τους Γροιλανδούς σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

https://theguardian.com/world/2024/nov/25/danish-parenting-tests-baby-removed-from-greenlandic-mother

Απομακρύνουν παιδιά από τους γονείς τους το 2025!

Η αποικιοκρατία με ανατριχιάζει, και η πιθανότητα οι αγαπημένοι μου Γροιλανδοί να περάσουν από έναν σκληρό αποικιοκράτη σε έναν άλλον είναι υπερβολικά βίαιη για να τη φανταστώ.

«úr öskunni í eldinn», όπως λέμε στα ισλανδικά (από τη στάχτη στη φωτιά).

Αγαπητοί Γροιλανδοί,

κηρύξτε την ανεξαρτησία σας!!!!

Με συμπαθητικές ευχές από τους γείτονές σας,

με ζεστασιά,

Björk»

i wish all greenlanders blessing in their fight for independence

icelanders are extremely relieved that they managed to break from the danish in 1944 ,

we didn´t loose our language ( my children would be speaking danish now )

and i burst with sympathy for greenlanders ,… pic.twitter.com/UgbKOx6E3A — björk (@bjork) January 5, 2026

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ TV & MEDIA Η Björk καλεί τον RÚV να αποσύρει τη συμμετοχή της Ισλανδίας από την Eurovision