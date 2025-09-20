ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα αεροδρόμια - Ανάμεσά τους και το Χίθροου

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε Λονδίνο, Βρυξέλλες και Βερολίνο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα αεροδρόμια - Ανάμεσά τους και το Χίθροου Facebook Twitter
Το αεροδρόμιο Χίθροου/Φωτογραφία: EPA
0

Κυβερνοεπίθεση σε πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τις λειτουργίες σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών το Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων το Σάββατο.

Η Collins Aerospace, που παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο Χίθροου το Σάββατο, προειδοποιώντας για πιθανές καθυστερήσεις.

Η επίθεση έχει καταστήσει τα αυτόματα συστήματα ανενεργά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών στην ιστοσελίδα του.

«Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις… Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος όσο το δυνατόν γρηγορότερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι επιβάτες που είχαν προγραμματισμένη πτήση για το Σάββατο κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν τα ταξίδια τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (FRAG.DE), το μεγαλύτερο της Γερμανίας, δεν επηρεάστηκε, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του. Ένας υπάλληλος από το κέντρο επιχειρήσεων του αεροδρομίου της Ζυρίχης ανέφερε επίσης ότι δεν υπέστη επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από Reuters

 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρωσία: Κυβερνοεπίθεση στην Aeroflot από το «σιωπηλό κοράκι», ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Διεθνή / Ρωσία: Κυβερνοεπίθεση στην Aeroflot από το «σιωπηλό κοράκι», ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Δήλωση που φέρεται να έκανε ομάδα χάκινγκ η οποία αποκαλείται Silent Crow ανέφερε πως διενήργησε την επιχείρηση από κοινού με μια λευκορωσική ομάδα που αποκαλείται Cyberpartisans BY, και τη συνέδεσε με τον πόλεμο στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ επιβάλλει 100.000 δολάρια για βίζα H-1B: Τι σημαίνει για τους ξένους εργαζόμενους στις ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ επιβάλλει 100.000 δολάρια για βίζα H-1B: Τι σημαίνει για τους ξένους εργαζόμενους στις ΗΠΑ

Εκτός από τη νέα χρέωση για τις βίζες, ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που εισάγει ένα πρόγραμμα "Χρυσής Κάρτας", το οποίο θα επιτρέπει σε άτομα να αγοράσουν αμερικανική κατοικία για 1 εκατομμύριο δολάρια
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Διεθνή / Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την υποστήριξή τους παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ και τις προσπάθειες ενός αυξανόμενου αριθμού Δημοκρατικών γερουσιαστών να εμποδίσουν την πώληση όπλων στη χώρα
LIFO NEWSROOM
Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Διεθνή / Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας - «Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη», τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας
LIFO NEWSROOM
 
 