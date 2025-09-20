Κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα αεροδρόμια - Ανάμεσά τους και το Χίθροου

Κυβερνοεπίθεση σε πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τις λειτουργίες σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών το Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων το Σάββατο.

Η Collins Aerospace, που παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο Χίθροου το Σάββατο, προειδοποιώντας για πιθανές καθυστερήσεις.

Η επίθεση έχει καταστήσει τα αυτόματα συστήματα ανενεργά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών στην ιστοσελίδα του.

«Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις… Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος όσο το δυνατόν γρηγορότερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι επιβάτες που είχαν προγραμματισμένη πτήση για το Σάββατο κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν τα ταξίδια τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (FRAG.DE), το μεγαλύτερο της Γερμανίας, δεν επηρεάστηκε, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του. Ένας υπάλληλος από το κέντρο επιχειρήσεων του αεροδρομίου της Ζυρίχης ανέφερε επίσης ότι δεν υπέστη επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από Reuters

