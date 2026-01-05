Metropolitan Detention Center: Σε μία από τις πιο «σκληρές» φυλακές κρατείται ο Μαδούρο

Στο Metropolitan Detention Center (MDC), στο Μπρούκλιν των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταφέρθηκε από χθες το βράδυ (3/1) ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς τού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «συνωμοσία ναρκοτρομοκατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών» μεταξύ άλλων.

Ο Νικολάς Μαδούρο οδηγήθηκε σε μία, όπως χαρακτηρίζεται από ειδικούς κύκλους, «από τις χειρότερες και πιο σκληρές» φυλακές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηριστικά της οποίας είναι οι συχνές επιθέσεις με μαχαίρι και τα σκουλήκια στο φαγητό. Πρόκειται για μια εγκατάσταση που δεν είναι ξένη σε «διάσημα» ονόματα, καθώς στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει τον Diddy, τη συνεργάτη του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, τον απατεώνα του Fyre Festival Μπίλι ΜακΦάρλαντ και τον ράπερ R. Kelly, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Πριν από τη δίκη του Diddy, οι δικηγόροι του είχαν υποστηρίξει ότι «πολλά δικαστήρια σε αυτή την περιφέρεια έχουν αναγνωρίσει πως οι συνθήκες στο Metropolitan Detention Center δεν είναι κατάλληλες για προφυλάκιση». «Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ένας κρατούμενος δολοφονήθηκε», ανέφεραν οι δικηγόροι, σύμφωνα με το The Daily Beast. «Τουλάχιστον τέσσερις κρατούμενοι έχουν αυτοκτονήσει εκεί τα τελευταία τρία χρόνια».

Μαδούρο: Έλλειψη ιατρικής φροντίδας στις φυλακές

Οι φυλακές του Μπρούκλιν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι υποστελεχωμένες, στερούνται επαρκούς ιατρικής φροντίδας, ενώ οι συνθήκες χαρακτηρίζοντας ως «ανθυγιεινές». Χαρακτηριστικά, το 2024, ένας κρατούμενος, ο Ούριελ Γουάιτ, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σχετικές με κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Πολλοί έχουν μιλήσει ανοιχτά για τις «βάρβαρες» συνθήκες μέσα στη φυλακή, με έναν κρατούμενο να υποστηρίζει ότι στο σωφρονιστικό κατάστημα σημειώνονται μαχαιρώματα «τουλάχιστον μερικές φορές την εβδομάδα».

«Ένας τύπος μαχαιρώθηκε στο μάτι με αυτοσχέδιο μαχαίρι», δήλωσε στο Spectrum News NY1 ένας κρατούμενος που συστήθηκε μόνο ως Έλι. «Και αυτά τα μαχαίρια -δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ στη φυλακή, είναι η πρώτη μου φορά- αλλά κάποια από φτάνουν τα 15 ή και τα 20 εκατοστά, φτιαγμένα πρόχειρα από υλικά των μεταλλικών τοίχων. Είναι εξαιρετικά βίαιο. Υπάρχουν μαχαιρώματα, μαχαιρώματα τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα».

Το ίδιο μέσο εξασφάλισε επίσης βίντεο που δείχνουν κατσαρίδες στο φαγητό, χαλασμένα φώτα και μούχλα στα ντους, με το Metropolitan Detention Center να θεωρείται ως μία από τις πιο σκληρές φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μαδούρο: Δικηγόροι επικαλούνται τις «βάρβαρες συνθήκες»

Σε άλλη ποινική υπόθεση, ο ομοσπονδιακός δικαστής Γκάρι Μπράουν απείλησε να ακυρώσει την ποινή ενός 75χρονου που είχε καταδικαστεί για φορολογική απάτη, αν αυτός στελνόταν στο MDC, επικαλούμενος τις «επικίνδυνες» και «βάρβαρες» συνθήκες, σύμφωνα με την Brooklyn Eagle.

Στην απόφασή του αναφέρθηκε σε δύο δολοφονίες και ένα μαχαίρωμα που «δεν αντιμετωπίστηκαν» από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους μέχρι να σχεδόν ολοκληρωθούν. «Αυτά τα περιστατικά αποδεικνύουν μια θλιβερή έλλειψη επίβλεψης, κατάρρευση της τάξης και ένα περιβάλλον ανομίας που συνιστούν απαράδεκτη, κατακριτέα και θανατηφόρα κακοδιαχείριση», ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα.

Ο Ντέιβιντ Πάτον, πρώην επικεφαλής των Federal Defenders της Νέας Υόρκης, δήλωσε στο NY1: «Από την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τα σοβαρά προβλήματα υγιεινής, μέχρι τα σκουλήκια στο φαγητό και τη βία = ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ως προβληματικό σε μια φυλακή, είναι προβληματικό στο MDC, και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό».

Το 2019, περισσότεροι από χίλιοι κρατούμενοι εγκλωβίστηκαν για ημέρες σε παγωμένα κελιά, όταν σημειώθηκε διακοπή ρεύματος και δεν υπήρχε θέρμανση, εν μέσω χειμώνα, σύμφωνα με τότε δημοσιεύματα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Από τη Γουατεμάλα στη Βενεζουέλα: Οι φορές που οι ΗΠΑ επενέβησαν σε Κεντρική και Λατινική Αμερική

Μαδούρο: Βίντεο από τη μεταφορά του στη φυλακή

Μετά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα, ο Νικολάς Μαδούρο απομακρύνθηκε από τη χώρα και πλέον βρίσκεται στο κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης, Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν.

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος της χώρας και η σύζυγός του συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση».

Η Βενεζουέλα έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και καταγγέλλει τη «στρατιωτική επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βενεζουέλα: Βίντεο με τον Μαδούρο στη φυλακή του Μπρούκλιν

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας - Το σχέδιο Τραμπ

Με πληροφορίες από Independent