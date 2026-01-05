Ελβετία: Αυξάνεται η πίεση για απαντήσεις σχετικά με την τραγωδία στο Crans-Montana

Η αυτοποίηση των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Crans-Montana στην Ελβετία, αυξάνει την πίεση προς τις αρχές για να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά στο Crans-Montana στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά, μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα θύματα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν έφηβοι.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από σπινθηροβόλα κεριά που άρπαξαν φωτιά στο ταβάνι του υπόγειου χώρου του μπαρ, ενώ οι αρχές διερευνούν δύο άτομα που διαχειρίζονταν το μπαρ για εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την Κυριακή η αστυνομία δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν δικαιολογούν προς το παρόν τη σύλληψή τους και ότι δεν θεωρούνται πιθανό να διαφύγουν.

🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭



⚫️ 🇨🇭 TRIBUTE: Stefan Ivanovic, 31 years old, security guard at Le Constellation bar in Crans-Montana, was a man of great kindness, always ready to help others.



On the night of December 31, 2025, to January 1, 2026, during the deadly fire, he stayed… pic.twitter.com/GHWnyOMOCI — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 4, 2026

Το πρωί της Δευτέρας, η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε ότι η οργή για την υπόθεση μεγαλώνει. «Γιατί το ζευγάρι που διαχειρίζεται το μπαρ είναι ελεύθερο;» έγραφε στο πρωτοσέλιδό της, πάνω από φωτογραφία με πενθούντες και δημοσιογράφους γύρω από το τεράστιο σωρό από λουλούδια έξω από το μπαρ «Le Constellation».

Τα νεότερα θύματα της φωτιάς, που επίσης τραυμάτισε πάνω από 100 άτομα, ήταν μόλις 14 ετών. Οι νεκροί προέρχονταν από όλη την Ευρώπη, μεταξύ αυτών αρκετοί από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα ονόματα των θυμάτων.

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «στην πολιτισμένη Ελβετία, οι πύλες των φυλακών θα πρέπει να ανοίξουν για αρκετούς ανθρώπους».

Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρξε αποτυχία να διασφαλιστεί η ασφάλεια του υπόγειου χώρου του μπαρ, θέτοντας ερωτήματα για τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και τις επιθεωρήσεις που έγιναν.

Τέλος, η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger τόνισε ότι πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα για τους ελέγχους ηλικίας στο μπαρ, τα ηχομονωτικά υλικά του υπόγειου χώρου και αν τα σπινθηροβόλα κεριά χρησιμοποιήθηκαν σωστά και με ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Reuters