«Έξυπνη» κυβερνοεπίθεση αναστατώνει ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο Χίθροου και τις Βρυξέλλες

Πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια επηρεάστηκαν σήμερα από ύποπτη κυβερνοεπίθεση, προκαλώντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, με τις Βρυξέλλες και το Χίθροου να πλήττονται περισσότερο.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, τουλάχιστον δέκα πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες καθυστέρησαν λόγω του προβλήματος, ενώ οι επιβάτες αναγκάζονται να κάνουν check-in χειροκίνητα, καθώς το σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης είναι εκτός λειτουργίας. Ο Γερμανικός φορέας κυβερνοασφάλειας ανέφερε ότι η ασφάλεια των αεροδρομίων δεν επηρεάζεται, αλλά η διαχείριση επιβατών πραγματοποιείται προσωρινά με χειροκίνητες διαδικασίες.

Heathrow is among several European airports hit by a cyber-attack affecting an electronic check-in and baggage system.https://t.co/ufcOGsiIhy pic.twitter.com/zmK68lW2BZ — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 20, 2025

Το Χίθροου εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας τους επιβάτες για πιθανές καθυστερήσεις και ζητώντας τους να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν. Η Collins Aerospace, εταιρεία που παρέχει συστήματα check-in σε πολλαπλά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, ανέφερε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των συστημάτων της.

Γιατί χαρακτηρίστηκε ως «έξυπνη» η κυβερνοεπίθεση

Ειδικοί σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας και κυβερνοεπιθέσεων χαρακτήρισαν το περιστατικό «πολύ έξυπνη» επίθεση, καθώς επηρεάζει ταυτόχρονα πολλές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια, εκμεταλλευόμενη κοινά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τρίτους. Η Charlotte Wilson, από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Check Point, υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού μεταξύ κυβερνήσεων, αεροπορικών εταιρειών και τεχνολογικών παρόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες τέτοιων επιθέσεων.

Μικρότερα αεροδρόμια, όπως το Münster/Osnabrück στη Γερμανία, δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν έμμεσα και ανέφεραν ότι η λειτουργία τους συνεχίζεται κανονικά, καθώς έχουν στραφεί σε εσωτερικά συστήματα για τη διαχείριση επιβατών και αποσκευών.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σήμερα στην Ευρώπη προειδοποιούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους και να προσέρχονται εγκαίρως, καθώς οι διαδικασίες check-in και αποσκευών έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα αεροδρόμια - Ανάμεσά τους και το Χίθροου



