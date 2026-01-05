Βενεζουέλα: H υπηρεσιακή πρόεδρος δηλώνει έτοιμη να «συνεργαστεί» με ΗΠΑ μετά τις προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, προσφέρθηκε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε μια ατζέντα που στοχεύει στο κοινό αναπτυξιακό συμφέρον, μετά τις προειδοποιήσεις Ντόναλντ Τραμπ για νέες επιθέσεις στη χώρα.

Πρόκειται για τον πρώτο συμβιβαστικό τόνο της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις.

Σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι η κυβέρνησή της επιδιώκει σχέσεις σεβασμού με τις ΗΠΑ, αν και νωρίτερα είχε επικρίνει τη σύλληψη του Μαδούρο, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη απόπειρα κατάληψης των εθνικών πόρων της χώρας.

«Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να συνεργαστούν μαζί μας για την προώθηση κοινών αναπτυξιακών στόχων, με βάση το διεθνές δίκαιο, για ειρηνική συμβίωση. Ο πρόεδρος Τραμπ, οι λαοί μας και η περιοχή μας αξίζουν ειρήνη και διάλογο, όχι πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

BREAKING:



The Acting President of the Venezuelan regime Delcy Rodriguez just posted this picture and the message:



“We invite the U.S. government to work jointly on a cooperation agenda” pic.twitter.com/NR61cDxwmM — Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2026

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, που είναι και υπουργός πετρελαίου, θεωρείται το πιο ρεαλιστικό μέλος του κύκλου του Μαδούρο. Παράλληλα, δημόσια είχε χαρακτηρίσει τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του απαγωγή, επιμένοντας ότι ο Μαδούρο παραμένει ο νόμιμος ηγέτης της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θα μπορούσε να διατάξει νέα επίθεση, αν η Βενεζουέλα δεν συνεργαστεί για την αναδιοργάνωση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της και την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών. Απειλές για στρατιωτική δράση εκτοξεύθηκαν και προς Κολομβία και Μεξικό, ενώ για την Κούβα σχολίασε ότι «φαίνεται έτοιμη να καταρρεύσει» από μόνη της.

Η δήλωση της Ροντρίγκεζ έρχεται λίγες ώρες πριν από την εμφάνιση του Μαδούρο σε ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν τη σύλληψη ως νόμιμη ενέργεια για να λογοδοτήσει ο Μαδούρο για ποινικές κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, ενώ ο Τραμπ ανέφερε ότι στη δράση συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες, όπως η αύξηση των Βενεζουελάνων μεταναστών στις ΗΠΑ και η παλαιότερη εθνικοποίηση αμερικανικών πετρελαϊκών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από Reuters