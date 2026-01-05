Ο πρόεδρος της Κολομβίας έτοιμος να «πάρει τα όπλα» μετά τις απειλές Τραμπ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «πάρει τα όπλα» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κινηθούν εναντίον του ίδιου ή της χώρας του, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε επιχείρηση αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας.

Σε μακροσκελές μήνυμα στο X, ο Πέτρο έγραψε ότι είχε δεσμευτεί να μην αγγίξει ξανά όπλο μετά την αποστράτευση της ένοπλης οργάνωσης M-19, στην οποία είχε συμμετάσχει, αλλά πρόσθεσε ότι «για την πατρίδα θα πάρω ξανά τα όπλα».

Στο ίδιο κείμενο απάντησε στην κριτική για την πολιτική του στο μέτωπο των ναρκωτικών και προειδοποίησε για τις συνέπειες στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς επαρκή πληροφόρηση. Έγραψε ότι βομβαρδισμοί χωρίς σαφή εικόνα θα πλήξουν αμάχους. «Αν βομβαρδίσετε έστω και μία από αυτές τις ομάδες χωρίς πληροφορίες, θα σκοτώσετε πολλά παιδιά», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι επιθέσεις σε αγροτικές περιοχές θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση της βίας. «Αν βομβαρδίσετε αγρότες, χιλιάδες θα γίνουν αντάρτες στα βουνά», έγραψε.

Στην ίδια ανάρτηση προειδοποίησε και για τις πολιτικές συνέπειες της σύλληψης αρχηγού κράτους. Έγραψε ότι η κράτηση προέδρου που, όπως σημείωσε, «ένα καλό μέρος του λαού μου αγαπά και σέβεται», μπορεί να πυροδοτήσει μαζική κοινωνική αντίδραση, την οποία περιέγραψε με τη φράση «λαϊκός ιαγουάρος».

Προηγουμένως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επιτεθεί δημόσια στον Κολομβιανό πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον «άρρωστο άνθρωπο» και κατηγορώντας τον ότι «φτιάχνει κοκαΐνη και τη πουλά στις Ηνωμένες Πολιτείες». Όταν ρωτήθηκε αν οι δηλώσεις αυτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης στην Κολομβία, απάντησε «μου ακούγεται καλό».

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί επαφές με τη δεξιά αντιπολίτευση στην Κολομβία, ενόψει των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για φέτος.

Με πληροφορίες από Euronews