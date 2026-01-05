Νικολάς Μαδούρο: Με χειροπέδες και στολή κρατουμένου στον δρόμο για το δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Νέες εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες και στολή κρατουμένου, κατά τη μεταγωγή του από το σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Υόρκης όπου κρατείται προς το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγο πριν από την αναχώρηση της συνοδείας οχημάτων που τον μετέφερε στο δικαστικό μέγαρο, όπου αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον δικαστή.

Η σημερινή μεταγωγή αφορά την αρχική του παρουσίαση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που έχει κινηθεί εις βάρος του μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εμφάνιση αυτή είναι τυπικό πρώτο βήμα της δικαστικής διαδικασίας, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος ενημερώνεται επισήμως για τις κατηγορίες και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με την αμερικανική εισαγγελία, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία ναρκωτρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών, καθώς και συνωμοσία για την κατοχή τέτοιων όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος έχει αρνηθεί στο παρελθόν κάθε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για μία πολιτικά υποκινούμενη δίωξη.

Η δικαστική εξέλιξη έρχεται ενώ στη Βενεζουέλα βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατική περίοδος, με την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να έχει ορκιστεί προσωρινή πρόεδρος και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Παράλληλα, αρκετές χώρες έχουν εκφράσει αντικρουόμενες θέσεις για τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης και τη μεταφορά του Μαδούρο στις ΗΠΑ.

Η σημερινή εμφάνιση στο δικαστήριο αναμένεται να δώσει το πρώτο σαφές στίγμα για το πώς σκοπεύει να κινηθεί η αμερικανική Δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που συνδυάζει ποινικές κατηγορίες με έντονο διεθνές και πολιτικό υπόβαθρο.

Με πληροφορίες από Sky News

