ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μπριζίτ Μακρόν: Ένοχα δέκα άτομα για σεξιστικό εκφοβισμό εναντίον της

Κατηγορούνταν για διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας «γεννήθηκε άνδρας» στα social media

The LiFO team
The LiFO team
Μπριζίτ Μακρόν: Ένοχα δέκα άτομα για σεξιστικό εκφοβισμό εναντίον της Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Μπριζίτ Μακρόν / EPA
0

Δικαστήριο στο Παρίσι έκρινε σήμερα 10 άτομα ένοχα, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό της Μπριζίτ Μακρόν.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας 41 έως 65 ετών, είχαν διαδώσει ψευδείς φήμες για το φύλο και τη σεξουαλικότητά της Μπριζίτ Μακρόν, ισχυριζόμενοι μεταξύ άλλων ότι φέρεται να γεννήθηκε άνδρας και συνδέοντας τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της Εμανουέλ Μακρόν με παιδεραστία.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από εκπαιδευτικά σεμινάρια για διαδικτυακό εκφοβισμό έως ανασταλτικές ποινές φυλάκισης 8 μηνών. Το δικαστήριο χαρακτήρισε τα σχόλια «ιδιαίτερα ταπεινωτικά, προσβλητικά και κακόβουλα».

Η Μπριζίτ Μακρόν δεν παραβρέθηκε στη δίκη, αλλά σε συνέντευξη στην TF1 τόνισε ότι κινήθηκε νομικά για να «δώσει ένα παράδειγμα» στον αγώνα κατά της παρενόχλησης. Η κόρη της, Τιφέν Οζιέρ, κατέθεσε ότι οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των εγγονιών της.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, η Ντελφίν Ζεγκούς, γνωστή ως Αμαντίν Ρουά, καταδικάστηκε σε 6μηνη φυλάκιση για τη σημαντική συμμετοχή της στη διάδοση των φημών μέσω ενός τετράωρου βίντεο στο YouTube.

Ο Ορελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, γνωστός ως Ζοέ Σαγκάν, καταδικάστηκε σε 8μηνη φυλάκιση, ενώ άλλοι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν έναν εκπαιδευτικό, έναν αξιωματούχο και έναν ειδικό πληροφορικής, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι τα σχόλιά τους ήταν «για χιούμορ ή σάτιρα».

Η υπόθεση σχετίζεται με χρόνια θεωρίες συνωμοσίας που ψευδώς υποστήριζαν ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε με άλλο όνομα. 

Η Μπριζίτ και ο Εμανουέλ Μακρόν είναι παντρεμένοι από το 2007 και γνωρίστηκαν στο λύκειο, όπου εκείνος ήταν μαθητής και εκείνη καθηγήτρια. Η Μπριζίτ, 24 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της, ονομαζόταν τότε Μπριζίτ Οζιέρ και ήταν παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών.

Με πληροφορίες από AP

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Διεθνή / «Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Η Κάντας Όουενς βρέθηκε στο επίκεντρο ξανά για τη δίκη με την Μπριζίτ Μακρόν - Ποια είναι η πιο αμφιλεγόμενη φωνή του αμερικανικού συντηρητισμού; Από το κίνημα Blexit μέχρι τις θεωρίες συνωμοσίας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βενεζουέλα: H υπηρεσιακή πρόεδρος δηλώνει έτοιμη να «συνεργαστεί» με ΗΠΑ μετά τις προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις

Διεθνή / Βενεζουέλα: H υπηρεσιακή πρόεδρος δηλώνει έτοιμη να «συνεργαστεί» με ΗΠΑ μετά τις προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις

«Ο πρόεδρος Τραμπ, οι λαοί μας και η περιοχή μας αξίζουν ειρήνη και διάλογο, όχι πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά στα social media η Ντέλσι Ροντρίγκεζ
THE LIFO TEAM
Βερολίνο: 45.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μετά από πολιτικά υποκινούμενη επίθεση από «αριστερούς εξτρεμιστές»

Διεθνή / Βερολίνο: 45.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μετά από πολιτικά υποκινούμενη επίθεση από «αριστερούς εξτρεμιστές»

Αν και η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε ορισμένες περιοχές, χιλιάδες καταναλωτές ενδέχεται να παραμείνουν χωρίς ρεύμα έως την Πέμπτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών
THE LIFO TEAM
 
 