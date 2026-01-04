Ελβετία: Ο αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη επιβεβαίωσε τον θάνατό της

Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας Αλίκης Καλλέργη που βρισκόταν στο μπαρ όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο Crans-Montana, στην Ελβετία, επιβεβαίωσε με ανάρτηση στα social media πως η αδελφή του είναι μεταξύ των ατόμων, τα οποία αναγνωρίστηκαν νεκρά.

«Η πρώτη αγάπη ενός κοριτσιού θα είναι πάντα τα μεγαλύτερα αδέλφια της» έγραψε σε story του ο Ρομέν Καλλέργης, όπου δημοσίευσε ένα σχετικό στιγμιότυπο με τον ίδιο, τον αδελφό του και την Αλίκη Καλλέργη, όσο ήταν μικρά παιδιά.

Facebook Twitter Το story του Ρομέν Καλλέργη με την αδελφή του, Αλίκη / Instagram / romaink_06

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν 24 θύματα - Ανάμεσά τους και δύο με ελληνικές ρίζες

Η Αλίκη Καλλέργη ήταν μεταξύ των αγνοουμένων της φωτιάς σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Crans-Montana της Ελβετίας, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, με τον αδελφό της, Ρομέν να περιγράφει τα όσα έγιναν το ίδιο βράδυ: «Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1.00 και μετά κατά τη 1.40 πέρασα μπροστά από το μπαρ για να τη χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο, οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω», είπε εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί τον απώθησαν».

«Δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα να τη βρω» είχε πει ο αδελφός της 15χρονης.

Ο αριθμός των θυμάτων - της φωτιάς στο Crans-Montana της Ελβετίας - που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 24, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο ανήλικα κορίτσια με ελληνικές ρίζες, η Αλίσια και η Νταϊάνα, των οποίων η ταυτοποίηση ολοκληρώθηκε σήμερα.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, συνολικά. Όπως ανακοίνωσαν, σήμερα Κυριακή οι αρχές του καντονιού Βαλέ, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 16 νέα θύματα της πυρκαγιάς, με μεγάλο ποσοστό να αφορά ανήλικους.

Οι δέκα είναι ελβετικής υπηκοότητας: τέσσερις κοπέλες ηλικίας 14, 15, 15 και 18 ετών, καθώς και τρεις έφηβοι 16 και 17 ετών. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση ενός 18χρονου, ενός 20χρονου και ενός 21χρονου.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται οι Αλίσια Γκονσέτ (14 ετών) και Νταϊάνα Γκονσέτ (15 ετών), Ελβετίδες με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας και του παππού τους, γνωστού Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Λωζάνη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στον κατάλογο των νέων ταυτοποιήσεων προστίθενται επίσης τρεις Ιταλοί 16 ετών, καθώς και ένας Ρουμάνος 18 ετών, ένας Τούρκος 18 ετών και ένας Γάλλος 39 ετών.