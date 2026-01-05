Πλησιάζει η ημέρα που ανοίγουν τα σχολεία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Μετά από δύο εβδομάδες περίπου, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιούνταν μαθήματα λόγω των εορτών, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά

Βάσει του σχολικού κανονισμού, τα σχολεία είναι κλειστά από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, διάστημα στο οποίο περιλαμβάνονται τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου).

Έτσι, το πρώτο κουδούνι του νέου έτους θα χτυπήσει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Παραδοσιακά, η επανέναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται μετά το τέλος του Δωδεκαημέρου (25 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου), ενώ η 7η Ιανουαρίου θεωρείται ενδιάμεση ημέρα, λόγω του εορτασμού του Αγίου Ιωάννη.

Οι αργίες στα σχολεία μέχρι τέλος Ιουνίου 2026

Ακολουθούν οι αργίες στα σχολεία μέχρι τέλος Ιουνίου 2026:

Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου.

στις 23 Φεβρουαρίου. 25η Μαρτίου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη και η καθιερωμένη σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου.

που φέτος «πέφτει» Τετάρτη και η καθιερωμένη σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου. Πάσχα 2026 : Φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, με την επιστροφή των μαθητών να γίνεται τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

: Φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, με την επιστροφή των μαθητών να γίνεται τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Πρωτομαγιά που «πέφτει» Παρασκευή.

που «πέφτει» Παρασκευή. Αγίου Πνεύματος που «πέφτει» τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Στις σχολικές αργίες θα πρέπει να προστεθούν και η εορτή του Πολιούχου της περιοχής όπου εδρεύει το σχολείο, καθώς και η τοπική εθνική εορτή.

Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της σχολικής χρονιάς έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

