Αγρότες: Σε στάση αναμονής μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων - Το μήνυμα της κυβέρνησης

Στάση αναμονής μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη (7/1), ημερομηνία για την οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος προανήγγειλε την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων, αναμένεται να κρατήσουν οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα τους κατά μήκος της χώρας.

Η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση. «Θέλουμε διάλογο, αλλά αν αρνηθούν δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβερνητική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι «έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε μάλιστα «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργία κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και για προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών στους παραγωγούς. Παράλληλα, αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια δηλώνουν υπέρ του διαλόγου, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπουν τις κινητοποιήσεις.

Αγρότες: Η προειδοποίησή τους στην κυβέρνηση

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις για τον συντονισμό των δράσεων, ενώ για την Τρίτη έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από τις 19:00 έως τις 23:00, ενώ κλειστό παραμένει και το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά έως τις 20:00.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων, από τα οποία θα κριθεί αν η ένταση θα αποκλιμακωθεί ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε νέο κύκλο δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων. Την ίδια ώρα, στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Αγρότες: Κλείνουν τον Προμαχώνα

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν -και- οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 34η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα. Μάλιστα, σήμερα εφαρμόζεται αποκλεισμός για τα φορτηγά, από τις 14.00 έως τις 20:00, ενώ την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση στον Προμαχώνα για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Αντίστοιχα, σήμερα αποφασίζουν οι αγρότες της Ροδόπης τη μορφή των κινητοποιήσεων τους για Πέμπτη και Παρασκευή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

