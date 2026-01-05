Γιώργος Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ, μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο»

Τις τελευταίες ώρες πλήθος ατόμων από τον χώρο της τηλεόρασης, λένε το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη.

Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, συνεργάτες και φίλοι του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζουν τη θλίψη τους και αποχαιρετούν τον μακροβιότερο παρουσιαστή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Γιώργος Λιάγκας, μετά την ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media για τον Γιώργο Παπαδάκη, μίλησε νωρίτερα το πρωί τηε Δευτέρας για τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της έναρξης της εκπομπής «Πρωινό».

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ δεν είμαι ο ΑΝΤ1, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Φιλοξενούμαστε στον ΑΝΤ1, αλλά ο καθένας μπορεί να μιλάει για τον εαυτό του. Θα μιλήσω ως άνθρωπος γιατί με τον Γιώργο εδώ δίπλα μας συνέδεε μια μακρά φιλία. Δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί πολλές φορές, κάναμε παρέα», ανέφερε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

«Ήταν ο άνθρωπος – τώρα μπορώ να το πω που έφυγε από τη ζωή και είναι η πρώτη φορά που το λέω – που προσπαθούσε να με πείσει πως όταν τελειώσει την πρωινή ζώνη, ότι “θέλω να είσαι ο διάδοχός μου”. Του έλεγα “δεν θέλω να γίνω σαν εσένα”. Εννοώ σε έναν άνθρωπο που δεν είχε ζωή. Για μένα ο Γιώργος ήταν το αρνητικό παράδειγμα που δεν ήθελα να κάνω την πρωινή ζώνη. Δεν ζούσε. Τον Ιούνιο, μετά το τηλεοπτικό του τέλος, είχε προγραμματίσει να κάνει κάποιες συνεντεύξεις αλλά το τηλεοπτικό του τέλος ήταν η απόφασή του να τελειώσει την καθημερινή του εκπομπή», συνέχισε.



«Είχαμε βρεθεί τότε σε ένα τραπέζι και τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ. Μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο που δεν τον αφήνει να παχύνει. Του λέω “πώς είσαι;”, μου λέει “είναι δύσκολο”. Και το δύσκολο θα είναι από τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς θα ξυπνάτε νωρίς, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Άντε να πείσω το βιολογικό μου ρολόι ότι πρέπει να ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος”. Έβλεπα μια στεναχώρια, ήταν μια δική του απόφαση να σταματήσει», συμπλήρωσε.



«Από χθες υπάρχουν διάφορα σενάρια ότι στεναχωρήθηκε και πέθανε. Ήταν σίγουρα αναστατωμένος για την αλλαγή του τρόπου ζωής. Δεν ήταν ότι του έλειπε η τηλεόραση γιατί δεν ήταν ψώνιο. Ήταν αντιστάρ ο Γιώργος, ήταν απλός άνθρωπος! Πολλές φορές αυτή η δουλειά γιατί μας τρώει, είναι δύσκολο να κρίνεσαι καθημερινά.

»Παρότι πολλές φορές η πορεία σε καταξιώνει, είχε περάσει στο πάνθεον και δεν κρινόταν από την τηλεόραση. Όταν κάποια στιγμή η εκπομπή του είχε πέσει, στεναχωριόταν. Το πολεμούσε, το πονούσε, τσαντιζόταν, έδινε κατευθύνσεις, το έψαχνε. Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά η στεναχώρια που οδήγησε σε ένα γρήγορο θάνατο λίγο μετά το τέλος της μεγάλης τηλεοπτικής του καριέρας», κατέληξε.