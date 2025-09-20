ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Οι μισές πτήσεις στις Βρυξέλλες ακυρώνονται - Τι ακολουθεί

Στο Λονδίνο, στο αεροδρόμιο του Χίθροου, επιβάτες αναφέρουν ουρές που ξεπερνούν τις 10 ώρες για τσεκ-ιν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Οι επιβάτες σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μετά από μια ευρεία κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τα συστήματα τσεκ-ιν επιβατών. Η αναστάτωση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, ακυρώσεις και ουρές πολλών ωρών, ενώ οι αρχές προσπαθούν να επαναφέρουν την ομαλή λειτουργία.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές από τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ακυρωθούν, προκειμένου να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις και μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επιβατών. "Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις", δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Στο Λονδίνο, στο αεροδρόμιο του Χίθροου, επιβάτες αναφέρουν ουρές που ξεπερνούν τις 10 ώρες για τσεκ-ιν, με πολλούς να μένουν χωρίς ενημέρωση και να αντιμετωπίζουν έντονη αναστάτωση. Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας ερευνά το περιστατικό σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρίες και τις αρμόδιες αρχές.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στη Βρετανία έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να διευκρινίσει αν πίσω από την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται η Ρωσία, επικαλούμενοι την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας και την πιθανή πολιτική διάσταση της επίθεσης.

Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια επισημαίνουν ότι η αεροπορική βιομηχανία αποτελεί "εξαιρετικά ευάλωτο στόχο" λόγω της χρήσης κοινών συστημάτων από πολλές εταιρίες και αεροδρόμια, ενώ προειδοποιούν για πιθανό «ντόμινο» σε ευρωπαϊκή κλίμακα εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση.

Η αναστάτωση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τις αρχές να καλούν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και να προετοιμαστούν για πιθανές αλλαγές ή ακυρώσεις.

