Γιώργος Παπαδάκης: «Πολύ δύσκολη μέρα» - Οι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» τον αποχαιρέτησαν

Τον Γιώργο Παπαδάκη, που πέθανε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, αποχαιρέτησαν, το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, οι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Γιώργος Παπαδάκης «έφυγε» από τη ζωή στα 74 του χρόνια, μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, που φέτος έχουν αναλάβει την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τη δική του αποχώρηση, θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο στον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, συγκινημένοι.

Γιώργος Παπαδάκης: Οι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» τον αποχαιρέτησαν

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

«Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά», πρόσθεσε η Άννα Λιβαθυνού.

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το ''Καλημέρα Ελλάδα'' θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης. Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Στάθης.

Γιώργος Παπαδάκης: Ξέσπασε η αρχισυντάκτρια της εκπομπής

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η εμφάνιση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής, Άννης Ζιώγα, η οποία βγήκε από την αίθουσα σύνταξης εμφανώς συγκινημένη. Μιλώντας για τη μακρόχρονη συνεργασία τους, τόνισε πως ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πλέον οικογένεια για εκείνη.

«Ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος. Έμπαινε πάντα μπροστά και αναλάμβανε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε», είπε

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος χάραξε τη δική του, πολύ σημαντική πορεία, στην τηλεόραση.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Ομίλου, Θοδωρής Κυριακού, αναφέρει: «Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του. Πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του».

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά το αγαπημένο και ιστορικό της μέλος, Γιώργο Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας του ΑΝΤ1, ο οποίος έβαλε την προσωπική του σφραγίδα, ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος, όχι μόνο στον σταθμό και στο σύνολο της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Υπηρέτησε την ενημέρωση με συνέπεια, ακεραιότητα και αυθεντικότητα.

Για όλους εμάς στον ΑΝΤ1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Για 37 ολόκληρα χρόνια, σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική τηλεόραση «συνομιλεί» με τους πολίτες. Η δημοσιογραφική φωνή και το ήθος του έγιναν σημείο αναφοράς για γενιές τηλεθεατών, αλλά και όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή στην ελληνική τηλεόραση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1991, χάρη της γόνιμης συνεργασίας του με τον αείμνηστο Μίνωα Κυριακού, δημιουργήθηκε η πρωινή ενημερωτική ζώνη, η οποία οδήγησε στη γέννηση της ιστορικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, πέρα από σταθμός στην ενημέρωση, υπήρξε και φυτώριο δημοσιογράφων και στελεχών, που διέπρεψαν αργότερα στην επαγγελματική τους πορεία. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την εκπομπή, στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρέμεινε ενεργός, προσφέροντας τη γνώση και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος και συνομιλητής με ευθύ λόγο, υψηλό δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην οικογένεια του ΑΝΤ1, όσο και στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, και όλοι οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν άνθρωπο που ταύτισε τη διαδρομή του με τη διαδρομή του σταθμού και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική δημοσιογραφία. Η σκέψη όλων μας αυτές τις δύσκολες ώρες βρίσκεται στην οικογένεια και τους οικείους του, στους οποίους εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια.

Η παρακαταθήκη του θα μείνει για πάντα ζωντανή».