Άνοδος στην τιμή του χρυσού μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων όπως ο χρυσός, κατέγραψαν σημαντική άνοδο μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία, ο χρυσός ενισχύθηκε κατά περίπου 1,8%, διαμορφούμενος στα 4.408 δολάρια (3.282 λίρες) ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε άνοδο σχεδόν 3,5%, καθώς κεφάλαια κατευθύνθηκαν σε λεγόμενα «ασφαλή επενδυτικά καταφύγια».

Την ίδια ώρα, οι τιμές του αργού πετρελαίου παρουσίασαν μικρές μεταβολές, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής κινήθηκαν κατά κύριο λόγο ανοδικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι είχαν αγγίξει ιστορικά υψηλά μέσα στο 2025, πριν καταγράψουν απώλειες τις τελευταίες ημέρες του έτους.

Παρά τη μικρή υποχώρηση στο τέλος της περασμένης χρονιάς, ο χρυσός σημείωσε την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1979, καταγράφοντας άνοδο άνω του 60% και φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.549,71 δολαρίων στις 26 Δεκεμβρίου. Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, οι μεγάλες αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες, καθώς και οι ανησυχίες των επενδυτών για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις και την οικονομική αβεβαιότητα.

Το πετρέλαιο κινήθηκε με μικρές διακυμάνσεις στις πρώτες συναλλαγές και έως τα μέσα του πρωινού παρουσίαζε ελαφρά πτώση, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν το κατά πόσο η παρέμβαση της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να επηρεάσει τις προμήθειες αργού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν τη χώρα μέχρι να καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση».



Ωστόσο, αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.



Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι θα απαιτηθούν δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας, οι οποίες βρίσκονται σε έντονη παρακμή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.



Η παραγωγή αργού πετρελαίου της χώρας παραμένει «υποτονική» εδώ και χρόνια και πλέον αντιστοιχεί σε περίπου 1% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με τον επενδυτικό στρατηγικό αναλυτή Βάσου Μένον της τράπεζας OCBC.

