Κονγκό: Oργισμένο πλήθος έβαλε φωτιά σε σκηνές νοσοκομείου για τον Έμπολα

Οργισμένο πλήθος προκάλεσε σοβαρά επεισόδια σε νοσοκομείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πυρπολώντας τμήμα των εγκαταστάσεων και σκηνές που χρησιμοποιούνταν ως μονάδες απομόνωσης.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν συγγενείς και φίλοι ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος θεωρείται ότι πέθανε από τον ιό Έμπολα, εμποδίστηκαν να παραλάβουν τη σορό του για ταφή.

Σύμφωνα τις πληροφορίες, το πλήθος άρχισε να εκτοξεύει αντικείμενα προς το νοσοκομείο και έβαλε φωτιά σε σκηνές που χρησιμοποιούνταν για την απομόνωση ασθενών.

Η αστυνομία παρενέβη ρίχνοντας προειδοποιητικά πυρά για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος.

Οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι οι σοροί θυμάτων Έμπολα είναι ιδιαίτερα μολυσματικές, γι’ αυτό και απαιτούνται ειδικές και ασφαλείς διαδικασίες ταφής, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

❗️⚠️🇨🇩 - An enraged crowd set fire to Ebola patient treatment tents at Rwampara hospital in the epicenter of the outbreak in Ituri province (eastern Democratic Republic of the Congo) on Thursday, May 21, 2026.



The incident happened after authorities prevented the family of Eli… pic.twitter.com/lI0hNrL6Hs — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 21, 2026

Φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτιά σε σκηνές νοσοκομείου για τον Έμπολα

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, ιατρικό προσωπικό τέθηκε υπό στρατιωτική προστασία, ενώ αναφέρθηκε και τραυματισμός εργαζομένου από πέτρες που εκτόξευσαν διαδηλωτές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία και πολλοί από όσους αντέδρασαν στον θάνατό του δεν πίστευαν ότι έπασχε από Έμπολα, με κάποιους να θεωρούν ότι πέθανε από άλλη ασθένεια.

Residents in a town at the centre of an Ebola outbreak in eastern DR Congo have set fire to a treatment facility over burial disputes, underscoring deep mistrust and anger around the response to the virus.



— in pictures https://t.co/43anCZSNkO pic.twitter.com/jicARHp8OQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 21, 2026

Οι αρχές κάνουν λόγο για ελλιπή ενημέρωση και παραπληροφόρηση σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που εντείνει τον φόβο και την καχυποψία απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

Την ίδια ώρα, διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΠΟΥ υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς η επιδημία έχει ήδη προκαλέσει εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα και δεκάδες θανάτους, ενώ έχουν εντοπιστεί περιστατικά και σε γειτονικές χώρες, όπως η Ουγκάντα.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η αντιμετώπιση της κρίσης παραμένει δύσκολη, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση και έντονη παρουσία ένοπλων ομάδων.

Με πληροφορίες από BBC