UFO: Στη δημοσιότητα το νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων - Αναφορές για «πύρινες μπάλες»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα δεύτερη σειρά αποχαρακτηρισμένων αρχείων που σχετίζονται με φερόμενες θεάσεις UFO, περιλαμβάνοντας αναφορές για ανεξήγητες «πράσινες σφαίρες», δίσκους και «πύρινες μπάλες» στον ουρανό.

Η νέα δημοσιοποίηση έγινε την Παρασκευή 22 Μαΐου, έπειτα από εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο πακέτο αρχείων είχε δοθεί στη δημοσιότητα στις 8 Μαΐου. Ο Τραμπ είναι ο πιο πρόσφατος Αμερικανός πρόεδρος που προχωρά σε αποδέσμευση κυβερνητικών φακέλων σχετικά με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, σε μια διαδικασία που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι τα έγγραφα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τα λεγόμενα επισήμως «ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα» (UAPs) τροφοδοτούσαν εδώ και χρόνια θεωρίες και εικασίες.

UFO: Το αποχαρακτηρισμένο αρχείο που ξεχώρισε

«Ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα μάτια του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του.

Από τα 222 αρχεία που δημοσιεύθηκαν για τα «UFO», ένα ξεχωρίζει λόγω του όγκου και του περιεχομένου του. Πρόκειται για φάκελο 116 σελίδων που αφορά σειρά αναφορών και ερευνών σε άκρως απόρρητη εγκατάσταση στο Σάντια του Νέου Μεξικού, την περίοδο 1948-1950.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει 209 αναφορές για «πράσινες σφαίρες», «δίσκους» και «πύρινες μπάλες» κοντά στη στρατιωτική βάση.

Πάντως, ειδικοί που είχαν εξετάσει το πρώτο κύμα αποχαρακτηρισμένων αρχείων των «UFO», σημείωναν ότι, παρότι δημοσιεύθηκαν νέα βίντεο γνωστών περιστατικών, δεν υπήρξε κάποιο οριστικό στοιχείο που να αποδεικνύει εξωγήινη τεχνολογία ή ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

UFO: Τι περιλάμβαναν τα πρώτα αρχεία του Πενταγώνου

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Μαΐου, το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που αφορούν άγνωστα εναέρια φαινόμενα, γνωστά πλέον επισήμως στις ΗΠΑ ως UAPs (Unidentified Anomalous Phenomena), δίνοντας στη δημοσιότητα έγγραφα, φωτογραφίες και αναφορές περιστατικών που σχετίζονται με θεάσεις ανεξήγητων αντικειμένων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει «μέγιστη διαφάνεια» γύρω από το θέμα, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν πλέον να «βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα» για το περιεχόμενο των αρχείων.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, εκτός από το Πεντάγωνο, ο Λευκός Οίκος, η διεύθυνση Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, το υπουργείο Ενέργειας, η NASA και το FBI.

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και γραμματοσειρές τύπου γραφομηχανής. Η πρώτη δόση περιλαμβάνει 162 έγγραφα, μεταξύ των οποίων διπλωματικά τηλεγραφήματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αρχεία του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της NASA από επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.

Σε ένα από τα έγγραφα περιλαμβάνεται η κατάθεση ενός χειριστή drone στο FBI, ο οποίος ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε στον ουρανό ένα μακρόστενο φωτεινό αντικείμενο που εξέπεμπε τόσο έντονο φως, ώστε μπορούσε να διακρίνει διαφορετικές λωρίδες μέσα στη φωτεινότητά του. Σύμφωνα με την αναφορά, το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί.

Άλλο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφία της αποστολής Apollo 17 της NASA το 1972, στην οποία εμφανίζονται τρεις φωτεινές κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο σημειώνει ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή εκτίμηση για τη φύση του φαινομένου, αν και προκαταρκτική ανάλυση υποδεικνύει πως θα μπορούσε να πρόκειται για «φυσικό αντικείμενο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει τη δημοσιοποίηση των αρχείων ήδη από τον Φεβρουάριο. Στο παρελθόν είχε δώσει στη δημοσιότητα και αρχεία που αφορούσαν τις δολοφονίες του Τζον Φ. Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, χωρίς όμως να προκύψουν ουσιαστικά νέα στοιχεία.

Η αποχαρακτηρισμένη δημοσιοποίηση εγγράφων για θεάσεις UFO αποτελεί διαχρονικό αίτημα μερίδας του αμερικανικού Κογκρέσου. Το 2022 δημιουργήθηκε ειδικό γραφείο του Πενταγώνου για τη συλλογή και αποδέσμευση σχετικού υλικού, ενώ έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2024 κατέγραψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP χωρίς να εντοπίσει αποδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από Reuters

