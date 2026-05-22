Έμπολα στο Κονγκό: Αναβαθμίζεται σε «πολύ υψηλός» ο κίνδυνος έξαρσης από τον ΠΟΥ

Ποια αντιική θεραπεία εξετάζει η επιστημονική κοινότητα

The LiFO team
Ανησυχία προκαλεί η νέα ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα, καθώς αναβαθμίζει τον κίνδυνο έξαρσής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε «πολύ υψηλό».

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, την ώρα που αυξάνονται τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα, ενώ δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

«Αναθεωρούμε πλέον την εκτίμηση κινδύνου σε πολύ υψηλή σε εθνικό επίπεδο, υψηλή σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλή σε παγκόσμιο επίπεδο», ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Reuters, «έχουν επιβεβαιωθεί 82 κρούσματα στο Κονγκό, με επτά επιβεβαιωμένους θανάτους, 177 ύποπτους θανάτους και σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα».

Η κατάσταση στην Ουγκάντα παραμένει σταθερή, με δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ανθρώπους που ταξίδεψαν από τη ΛΔ Κονγκό, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο, όπως ενημέρωσε ο Τέντρος.

Έμπολα στο Κονγκό: «Πολύ υψηλή η πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης»

«Η πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης αυτού του ιού είναι υψηλή, πολύ υψηλή, και αυτό άλλαξε εντελώς τη δυναμική της κατάστασης», δήλωσε ο Α. Μαχάμουντ, διευθυντής Επιχειρήσεων Συναγερμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Υγειονομικών Αναγκών του ΠΟΥ.

Σύμφωνα με τον Τέντρος, τα μέτρα που ελήφθησαν στην Ουγκάντα βοήθησαν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Ένας Αμερικανός πολίτης που εργαζόταν στο Κονγκό βρέθηκε θετικός στον ιό και μεταφέρθηκε στη Γερμανία για νοσηλεία.

«Έχουμε επίσης ενημερωθεί σήμερα για αναφορές σχετικά με έναν ακόμη Αμερικανό πολίτη υψηλού κινδύνου, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Τσεχία», πρόσθεσε ο Τέντρος.

Έμπολα στο Κονγκό: Η θεραπεία που εξετάζεται

Η επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ δήλωσε ότι μια αντιιική θεραπεία με την ονομασία Obeldesivir θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άτομα που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα Έμπολα, προκειμένου να αποτραπεί η εκδήλωση της νόσου.

Το Obeldesivir είναι ένα πειραματικό αντιιικό φάρμακο κατά της Covid-19 σε μορφή χαπιού, που αναπτύχθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Gilead Sciences.

«Πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό φάρμακο, όμως η χρήση του πρέπει να γίνεται βάσει ενός πολύ, πολύ αυστηρού πρωτοκόλλου», δήλωσε η Μπριάν.

Με πληροφορίες από Reuters

 
