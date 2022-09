Κούβα: «Ναι» σε γάμο και υιοθεσία για τα ομόφυλα ζευγάρια

Η Κούβα ψήφισε υπέρ της νομιμοποίησης του γάμου ομόφυλων ζευγαριών σε ένα δημοψήφισμα-ορόσημο για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού ψήφισαν υπέρ των μεταρρυθμίσεων στον νέο Οικογενειακό Κώδικα, ο οποίος επιτρέπει επίσης τις παρένθετες εγκυμοσύνες και δίνει στα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα να υιοθετούν.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια μεγάλη στιγμή για την Κούβα, όπου αρκετά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας διώχθηκαν, φυλακίστηκαν και υποχρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία τις δεκαετίες του 1960 και του '70.

Το δημοψήφισμα που διεξήχθη χθες, αφορούσε έναν νέο Οικογενειακό Κώδικα, ένα έγγραφο 100 σελίδων που πέρασε από πάνω από δώδεκα προσχέδια και αμέτρητες ώρες συζήτησης.

Η κυβέρνηση της Κούβας είχε υποστηρίξει την αλλαγή του νόμου και διεξήγαγε μια εθνική εκστρατεία καλώντας τους ανθρώπους να την εγκρίνουν.

Ο πρόεδρος της χώρας, Miguel Díaz-Canel, είπε χθες ότι αναμένει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να ψηφίσει θετικά ενώ συμπλήρωσε πως ο νέος οικογενειακός κώδικας αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των ανθρώπων, των οικογενειών και των πεποιθήσεων.

Τη Δευτέρα, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν μια «μη αναστρέψιμη τάση», με το 66% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί μέχρι στιγμής υπέρ της μεταρρύθμισης, όπως δήλωσε η πρόεδρος του εκλογικού συμβουλίου Αλίνα Μπαλσέιρο στην κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP. Ο νόμος απαιτούσε την έγκριση του 50% των ψηφοφόρων.

Οι μεταρρυθμίσεις ήταν το αποκορύφωμα των προσπαθειών των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων στην Κούβα.

Οι επίσημες στάσεις απέναντι στην ομοφυλοφιλία έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει χάρη στις προσπάθειες της κόρης του πρώην ηγέτη Ραούλ Κάστρο, Μαριέλα.

Στην αρχή της διακυβέρνησης του Φιντέλ Κάστρο μετά την επανάσταση του 1959, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας για υποτιθέμενη «επανεκπαίδευση».

Ωστόσο, η απόφαση αλλαγής συνάντησε εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των ευαγγελικών εκκλησιών και άλλων μη θρησκευόμενων συντηρητικών.

Μέρη ομάδων που αντιδρούν στα μέτρα υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έκαναν επίσης εκστρατεία υπέρ του «όχι», προτρέποντας τους Κουβανούς να αδράξουν τη μοναδική ευκαιρία για να παραδώσουν στην κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας μια ήττα στις κάλπες.

Ορισμένοι αντικυβερνητικοί ακτιβιστές θεωρούν το δημοψήφισμα μια προσπάθεια του κράτους να βελτιώσει την εικόνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά από μια βάναυση καταστολή όλων των μορφών διαφωνίας τα τελευταία χρόνια.

Το δημοψήφισμα έρχεται επίσης κατά τη διάρκεια σοβαρής ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει σε καθημερινές διακοπές ρεύματος που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο το νησί.

Cuba:



Referendum on a new Family Code (preliminary final result)



Yes: 67%

No: 33%



The new Code, which provides for creating new social rights and legalising homosexual marriage and civil unions, will be promulgated on Friday, after the final results' proclamation.#Cuba pic.twitter.com/wVJU5QIPAr