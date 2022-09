Κούβα: Δημοψήφισμα- ορόσημο για τους ομόφυλους γάμους και την υιοθεσία

Η Κούβα διεξάγει σήμερα δημοψήφισμα για τον νέο οικογενειακό κώδικα, ο οποίος θα διευρύνει σημαντικά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και των γυναικών.

Η κυβέρνηση της Κούβας προέτρεψε τους πολίτες να εγκρίνουν το νέο νομοθετικό πακέτο, φιλικό προς την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, που θα επιτρέπει τους γάμους ομοφύλων και θα επιτρέπει στα queer ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά.

Το μέτρο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Απρίλιο και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση της Κούβας τον Ιούλιο.

Οι πολίτες ψηφίζουν τώρα για να αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν αυτόν τον νέο κώδικα που θα νομιμοποιεί τους γάμους ομοφυλόφιλων, θα επιτρέπει στα ζευγάρια του ίδιου φύλου να υιοθετούν παιδιά, θα διασφαλίζει καλύτερα δικαιώματα για τις γυναίκες και θα προωθεί την ίση κατανομή των οικιακών ευθυνών.

Cuba: polling stations are now open in today's referendum on a new Family Code.



A "yes" victory would, among other things, legalize same-sex marriage and introduce adoption rights for homosexual couples. The code proposal also includes new social rights for minors and elders.