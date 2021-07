Στο ενδεχόμενο μίας αναμνηστικής δόσης εμβολίων κατά της covid-19 αναφέρθηκε σήμερα ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος στις ΗΠΑ Άντονι Φάουτσι, σημειώνοντας πως αυτό θα αφορά σε Αμερικανούς που είναι ανοσοκατασταλμένοι

«Εκείνοι που είναι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία κατά του καρκίνου, που πάσχουν από αυτοάνοσες παθήσεις, που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά σχήματα, αυτά είναι τα άτομα, τα οποία, εάν υπάρξει αναμνηστική τρίτη δόση, κάτι που θα μπορούσε πιθανόν να συμβεί, θα βρίσκονται μεταξύ των πρώτων στις ευπαθείς ομάδες», επισήμανε ο Φάουτσι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

